Ismael Pérez presenta su novela 'El valle de la niebla'

Ismael Pérez Blanco, delegado de la ONCE en Castilla y León, ha firmado en la Feria del Libro de Valladolid ejemplares de su primera novela negra, 'El valle de la niebla', ambientada en Valladolid en torno a una trama vinculada al edificio del Colegio de Huérfanos de Caballería 'Santiago' en una historia «totalmente contemporánea».

Pérez Blanco (León, 1971) se convirtió en delegado territorial de la entidad en 2010, en sustitución de Salvador Galván. Afiliado a la Once desde 1990, inició su actividad laboral en la organización en el año 1991, como agente vendedor en Vitoria, donde conoció de primera mano cómo es el trabajo de venta de cupones en la calle y el trato con los clientes. En 1996 fue elegido consejero territorial de la Once en Castilla y León y en el año 2000 pasó a ocupar la vicepresidencia del Consejo Territorial de la Organización en la Comunidad. En 2003, fue elegido consejero General de la ONCE, donde desarrolló además el cargo de presidente de la Comisión de Juego.

Este viernes firmó ejemplares de su libro en la caseta número 22, pero no será la única vez que estampará su firma, ya que el domingo,volverá a firmar ejemplares a todos aquellos interesados, esta vez lo hará en la caseta número 5 de 12:00 a 14:30 horas, también en la Plaza Mayor.