Ismael Pérez, reelegido como delegado territorial de la Once en Castilla y León El delegado de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez, junto al alcalde de Valladolid, Óscar Puente. / Ical La hasta ahora consejera territorial Rosa María Rubio es nombrada presidenta del Consejo Territorial EL NORTE Valladolid Jueves, 7 febrero 2019, 12:49

Ismael Pérez ha sido reelegido este jueves como delegado territorial de la Once en Castilla y León, mientras que la hasta ahora consejera territorial, Rosa María Rubio, será la próxima presidenta del Consejo Territorial, al sustituir a Aránzazu Casado, informa Ical.

Pérez Blanco (León, 1971) se convirtió en delegado territorial de la entidad en 2010, en sustitución de Salvador Galván. Afiliado a la Once desde 1990, inició su actividad laboral en la organización en el año 1991, como agente vendedor en Vitoria, donde conoce de primera mano cómo es el trabajo de venta de cupones en la calle y el trato con los clientes. En 1996 fue elegido consejero territorial de la Once en Castilla y León y en el año 2000 pasó a ocupar la vicepresidencia del Consejo Territorial de la Organización en la Comunidad. En 2003, fue elegido consejero General de la ONCE, donde desarrolló además el cargo de presidente de la Comisión de Juego.

La vicepresidenta del Consejo General de la Once, Imelda Fernández, presidirá la presentación de los nuevos responsables de la entidad en la comunidad mañana viernes, donde está prevista la presencia de la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, así como representantes del mundo de la discapacidad y el tercer sector, entre otros.