Puerto, el hilo sagrado de la palabra clara

'Hebras de sílabas'. Así se bautiza el último libro del poeta, narrador, ensayista y etnógrafo salmantino y leonés José Luis Puerto (La Alberca, 1953), ... publicado con el número 104 de la colección de poesía del Reino de Cordelia. Un jalón más, espléndido, en la carrera del autor de 'Señales', 'La protección de lo invisible' o 'Ritual de la inocencia'.

El poeta que nos ha enseñado a buscar a los ángeles, a tocar la salvaguarda de los espacios y las personas, y a mirar hacia abajo y hacia adentro con la misma intensidad que miramos hacia lo alto, de donde viene la claridad. Fonemas, sílabas, sintagmas, tejidos en este libro con el hilo de la palabra clara, la rotunda, la que, tomada como oración o como ofrenda, es capaz en su tensión sagrada de llevarnos hasta el borde mismo del misterio. Como si las hilanderas de Velázquez tomaran voz para contarnos la intimidad sencilla de sus confidencias, mientras detrás de ellas, más allá de ellas, se iluminara la mismísima visión de los dioses. Hebras de sílabas, tejidos de palabras que sanan, salvan, apaciguan ;que nos dan sentido, nos impulsan y nos llevan «hacia el centro sagrado del amor», hacia «las melodías del amor», hacia el «espacio gozoso del amor», y hasta le propia urdimbre del amor, con la que está cosida el alma del ser humano. Porque es el amor, más allá del miedo y la intemperie, lo que late en el corazón de las cosas pequeñas. Y en las manifestaciones de la naturaleza. El mismo amor que vibra en la voz del poeta que ama, pronuncia y expresa lo que su corazón va tejiendo al vivir y al cantar. Un tránsito por caminos apartados y vías secundarias, para regresar a la celda, el refugio, la alcoba o el espacio de la salvaguarda, sumido en el «fulgor de los adentros». En los adentros, con el temblor de lo cosechado en las afueras, en la misma frontera del aura poética del ser.