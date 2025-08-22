Las viviendas turísticas, a disposición de los afectados por los incendios

El Norte Valladolid Viernes, 22 de agosto 2025, 18:55 Comenta Compartir

La Asociación de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Castilla y León, Avatcyl, informó de que, ante los graves incendios sufridos este verano en las distintas provincias de la comunidad autónoma, entre las que se encuentran León, Palencia y Zamora como las más afectadas, «numerosos propietarios han decidido poner sus alojamientos a disposición de las familias y personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares».

El objetivo de esta iniciativa solidaria, indican desde la organización, es «ofrecer un alojamiento temporal y digno a quienes han resultado desplazados por los incendios, garantizando un espacio seguro mientras se normaliza su situación».

Avatcyl está coordinando un registro de viviendas disponibles en distintas localidades de la comunidad, con el fin de responder de manera rápida y organizada a las necesidades de alojamiento que están surgiendo. «En momentos como estos, la hospitalidad se convierte en un deber. Queremos que nadie se sienta solo ni desamparado en esta situación tan difícil», declaró María José de la Torriente, presidenta de Avatcyl.

La Asociación mantiene contacto con la Junta de Castilla y León y organizaciones de protección civil, para canalizar las solicitudes y asegurar que la ayuda llegue a quienes más la necesitan.

Temas

Turismo

Incendios

Vivienda