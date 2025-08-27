El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Hectáreas calcinadas en Sanabria, Zamora. Europa Press

Castilla y León

La Junta ofrece ayudas a los municipios afectados por los incendios

González Gago sentencia que «el Gobierno autonómico mantiene como prioridad el apoyo a las zonas afectadas, garantizando una actuación rápida, cercana»

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 27 de agosto 2025, 21:30

La Consejería de la Presidencia ha puesto a disposición ayudas económicas para los municipios cuyas localidades se hayan visto afectadas por los incendios en infraestructuras o equipamientos vinculados a los servicios públicos municipales de carácter general.

Estas ayudas están destinadas a inversiones de los municipios para la reposición y renovación de la sede municipal, edificios públicos, alumbrado público, parques o jardines, naves municipales, vehículos, etcétera, que hayan podido verse afectadas por los incendios.

Al margen de esta información de carácter público, la Consejería de la Presidencia ya ha remitido este martes las correspondientes cartas a todos los municipios y pedanías cuyas infraestructuras hayan podido resultar afectadas, una correspondencia que se va ampliando a medida que se actualiza la lista de dichos municipios y entidades locales menores en el Boletín Oficial de la Comunidad, recoge Ical.

Las ayudas se solicitarán a través de los cauces electrónicos de ayudas de la Cooperación Económica Local General de la Consejería de la Presidencia, con lo que las corporaciones locales ya están familiarizadas. Antes de presentar la solicitud, los municipios deberán remitir un correo electrónico a la Dirección de Administración Local (area.dal.presidencia@jcyl.es) informando de las infraestructuras o equipamientos afectados, describiendo el daño producido y, si es posible, ofreciendo una estimación del coste de reparación o sustitución, a efectos de realizar una valoración inicial.

Una vez recibida la información, la Consejería de la Presidencia se pondrá en contacto con el Ayuntamiento afectado para concretar la forma de materializar esta ayuda directa con la mayor agilidad posible.

De esta manera, fuentes de la Junta de Castilla y León destacaron que el Ejecutivo autonómico demuestra así «su compromiso con los municipios afectados por los incendios, trabajando de manera coordinada con las administraciones locales para ofrecer una respuesta eficaz y solidaria». En palabras del consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, «el Gobierno autonómico mantiene como prioridad el apoyo a las zonas afectadas, garantizando una actuación rápida, cercana y orientada a la reconstrucción del entorno y al bienestar de los vecinos».

