Presentación del informe 'Exclusión y desarrollo social en Castilla y León', elaborado por Foessa. Carlos Espeso

Un informe de Cáritas sitúa a la vivienda «en el epicentro de la desigualdad» en Castilla y León

El trabajo de la Fundación Foessa confirma que el porcentaje de hogares en situación de pobreza es mayor entre quienes viven de alquiler que con el piso en propiedad

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:46

Comenta

«La vivienda se ha situado en el epicentro de la desigualdad», dice el sociólogo Pedro Fuentes, miembro del comité técnico de la Fundación Foessa, ... entidad creada por Cáritas en 1965 y que, entre otros estudios, analiza las causas y los problemas asociados a la exclusión social. Y resulta que disponer de un techo, que contar con un piso, que acceder a una casa o mantenerla en condiciones (con su luz, su Internet, su calefacción) se ha convertido en uno de los indicadores más evidentes a la hora de hablar del riesgo de pobreza o de las dificultades para llegar a fin de mes. «La vivienda es el cuello de botella de la integración social en Castilla y León», apunta Fuentes. «Y ahora, más que nunca, es un derecho 'fake'».

