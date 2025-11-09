¿Te gusta tu vida? Un macroestudio analiza si merece la pena residir en Castilla y León Siete de cada diez ciudadanos de la comunidad aseguran estar satisfechos en un territorio que destaca por su esperanza de vida, seguridad y tiempo de ocio disponible

Los ciudadanos de Castilla y León se han mirado en el espejo, se han fijado en su cuenta corriente, han hecho recuento de achaques y dolores, han repasado su lista de amigos, han recordado los abrazos de la familia, comprobado si tienen tiempo libre y si llegan tranquilos a fin de mes. Se han preguntado si son felices. Si viven ajenos a problemas y sin especiales sobresaltos. Y después de esta exploración personal han concluido que, después de todo, no les va tan mal.

Pues resulta que siete de cada diez ciudadanos de Castilla y León (el 71,8%) aseguran estar satisfechos con su propia vida.

Ese porcentaje de castellanos y leoneses que dicen estar satisfechos (o muy satisfechos) con su vida, sitúa a los ciudadanos de la comunidad tres décimas por encima de la media española (está en el 71,5%) y en la décima posición del país. Los más felices están en Navarra, Baleares y Melilla. Los más insatisfechos, en Andalucía, Castilla-La Mancha y Canarias.

Y esta percepción personal corre paralela a un enjambre de datos y estudios recopilados por el Instituto Nacional de Estadística, que le pone cifras (en la medida de lo posible) a lo que entendemos por calidad de vida. A continuación viene un resumen de estos indicadores para comprobar, en qué medida, ayudan a hacer nuestra vida un poco más feliz.

De entrada, cabe decir que la calidad de vida ha mejorado en Castilla y León desde 2008, año en el que comenzó a elaborarse este informe y que sirve de referencia para la comparación posterior. La mayor parte de los datos son del año 2024 (si bien es verdad que algunos aspectos del estudio no están tan actualizados). El caso es que Castilla y León estaba, en ese 2008, ligeramente por debajo de la media nacional. En estos últimos años, no solo ha conseguido auparse por encima del promedio estatal, sino que también ha adelantado a Castilla-La Mancha, Cataluña y la Región de Murcia. Ha saltado de la posición número trece a la número diez (en una tabla que lideran Navarra, La Rioja y Cantabria). Los mejores avances se han producido en empleo, seguridad ciudadana, ocio y relaciones personales. Por el contrario, ha cedido posiciones en los indicadores de salud, vinculado estrechamente con el envejecimiento de la población (vivimos más, pero también a costa de sentirse más limitado por culpa de la edad y las enfermedades).

Así que, esto es un relato, a partir de diversos datos, sobre cómo es la calidad de vida en Castilla y León, que ha mejorado durante los dos últimos años, después del bache vivido durante la pandemia provocada por la covid.

Economía Sube la renta en el último año, pero sigue por debajo de la media nacional

Un buen punto de partida para analizar la calidad de vida (de un territorio, de una persona, de un hogar) es fijarse en sus bolsillos. Ver si cuentan con dinero suficiente para cubrir sus necesidades, para darse si pueden un capricho, para llegar a fin de mes. La renta neta media anual por unidad de consumo en Castilla y León se situó, durante el año pasado, en 21.166 euros. Está por debajo de la media nacional (21.759), en el décimo puesto del país (con el País Vasco en cabeza). Supone un incremento del 5,2% con respecto a la renta media de 2023 (cuando los precios, durante ese año, aumentaron el 3,3%, según el IPC).

Estos ingresos no son suficientes para muchas familias y el 18,5% de los hogares de Castilla y León están en riesgo de pobreza, al situarse por debajo del 60% de la mediana de la renta (después de recibir transferencias sociales, como pensiones o prestaciones). De acuerdo con el último cálculo de EAPN (la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social), la frontera para hablar de riesgo de pobreza se sitúa en 11.548 euros por persona al año (965 al mes). El indicador utilizado por este estudio no se refiere a renta por persona, sino por unidad de consumo, un concepto vinculado con los hogares, ya que se entiende que una pareja que comparte vivienda tiene que hacer menos esfuerzo (para pagar el piso, la luz o la calefacción) que si vivieran por separado. Aún así, el 18,5% caerían en estas dificultades económicas. Es un porcentaje más bajo que la media nacional (19,7%) y está lejos tanto de los peores territorios (en Andalucía están en ese riesgo el 29,2%) como de los que salen mejor parados (en el País Vasco, apenas el 9,4%).

En este trabajo estadístico se ha pedido a los ciudadanos de Castilla y León que le pognan una nota a su situación económica. A la hora de responder esta pregunta en Castilla y León, la calificación que se obtiene es un 6,5 sobre diez (el total nacional está en 6,3). La mayoría se puntúa con un notable (el 42,5% se pone entre un 7 y un 8). El 12,9% sube hasta el sobresaliente y el 32,6% se da un aprobado raspado. Tan solo el 12% de los ciudadanos de Castilla y León se suspende a sí mismo cuando hace balance de la situación económica en su hogar.

¿A qué se puede deber esta generosidad al valorar la propia situación económica? La respuesta tal vez está en otro de los factores estudiados. El 40,2% de los ciudadanos de Castilla y León aseguran que llegan con algún tipo de dificultad a fin de mes. El 7,5% dicen que les cuesta horrores. El 13,6% que lo hacen con problemas. El 21,6%, que con cierta dificultad. Todos ellos juntos suman el 40,2%. Este porcentaje (que había encadenado varios años de caídas antes de 2020) se ha incrementado desde la covid y agravado, sobre todo, por el encarecimiento de precios vivido en 2022, que ha provocado una pérdida de poder adquisitivo en muchos sectores.

En cualquier caso, este porcentaje es de los más bajos del país. Tan solo dicen tener menos estrecheces en el País Vasco, Asturias, La Rioja y Baleares. Aquí afectan no solo los ingresos recibidos, sino también los gastos comprometidos (tal vez influya la cacareada sobriedad castellana) o la carestía de la vida (como el precio de la vivienda o de la hostelería).

Además, el 27,7% de los castellanos y leoneses dicen sentirse incapaces de afrontar gastos extraordinarios (como una avería en el coche, la compra de gafas, un imprevisto que descuadre las cuentas), cuando la media nacional está en el 35,8.

Y otro dato. ¿Se ha visto usted obligado, durante los últimos meses, a retrasar el pago del alquiler, de la letra de la hipoteca, de algún recibo de agua, gas, electricidad…? El 10% dijeron que sí. De nuevo, por debajo de la media nacional. Las comunidades del norte (País Vasco, Galicia, Asturias, La Rioja y Cantabria) son más cumplidoras en el pago de estas facturas que las del sur (y Cataluña).

En términos globales, si se añaden otros ingredientes, como la desigualdad (entre las rentas más altas y las más bajas), Castilla y León ocupa el quinto puesto en los indicadores económicos (en una posición que mantiene con respecto a 2008).

Empleo Más horas de las deseadas en el lugar de trabajo

Todos estos datos económicos están muy vinculados, claro, con el empleo. Y aquí Castilla y León ha escalado posiciones con respecto a los años de la gran crisis. En 2008, se situaba como la comunidad número 12. Ahora es la octava con menos paro (9,4%). Tiene menos que la media nacional y ha adelantado a la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Asturias.

Durante los últimos años, la tasa de desempleo se ha recortado en la comunidad. Después de la crisis inmobiliaria, con el catacrac del ladrillo, el paro se disparó y alcanzó su máximo en 2013, con un techo del 21,8%. Desde entonces (y con un bache en 2020 por la covid), el paro ha disminuido hasta ese porcentaje actual del 9,4%.

Claro, que no solo importa tener trabajo, sino que también es necesario que este sea de calidad. Así, el 16,1% de los salarios de la región son bajos (considerados como tales aquellos que están por debajo de dos tercios del salario bruto por hora mediano). Esto supone, aproximadamente, menos de 1.100 euros brutos al mes. Es un porcentaje muy similar al promedio estatal.

Y además, del sueldo, las horas. Castilla y León está entre las comunidades cuyos trabajadores se pasan más tiempo en el curro. El 7,4% hace más de 48 horas semanales (solo por debajo de Asturias, Galicia y Extremadura). Las comunidades con un importante peso del sector agrario se sitúa en cabeza y también por encima de la media nacional están territorios con un importante peso del turismo y la hostelería, como Baleares y la Comunidad Valenciana. Los elaboradores del estudio explican que esto influye directamente en la calidad de vida, ya que más horas de trabajo complica las posibilidades de conciliación o de disfrutar de tiempo para el ocio.

Así que, para rematar, los castellanos y leoneses se dan un 7,1 (sobre 10) respecto a su satisfacción con su puesto de trabajo (es un 7,3 en el conjunto del país).

Salud Alta esperanza de vida, cada vez más problemas de obesidad

Pero, por encima del dinero… ¿qué puede condicionar más nuestra calidad de vida? Pues eso. Castilla y León ocupa la posición número 12 en los indicadores vinculados con el estado de salud. La comunidad ha caído cuatro posiciones con respecto a 2008 (le han adelantado Canarias, Ceuta, Melilla y La Rioja) y en esto ha podido influir el progresivo envejecimiento de la población. A más edad, más dolencias, más achaques, más dependencia. Y eso (unido a la fragilidad despertada por la pandemia) hace que nuestra percepción sobre cómo nos encontramos de salud haya caído.

De entrada, hay que decir que los castellanos y leoneses vivimos, de media, más que el conjunto de los españoles. Esta es la tercera comunidad con mayor esperanza de vida al nacer (84,5 años), por detrás de Madrid (85,4) y Navarra (84,8).

Dos de cada tres vecinos de la comunidad (el 67,1%) dicen que su estado de salud, durante los últimos doce meses, ha sido bueno o muy bueno y el 40% aseguran que viven con enfermedades o problemas de salud de larga duración (más de seis meses). Es la segunda región (por detrás de Asturias) en este último epígrafe y sí, está vinculado con la avanzada edad de los residentes en estas regiones (pero también con la calidad del servicio sanitario recibido).

Muy vinculado con esto, cuando se pregunta a lo ciudadanos si viven con algún problema que limite su día a día, el 21,2% aseguran estar en una situación así. Y aquí se pueden incluir desde dificultades de audición hasta trabas de movilidad.

El análisis sobre el estado de salud también se fija en otros indicadores. Por ejemplo, ¿hace usted ejercicio físico de forma cotidiana? El 27,8% de los mayores de 15 años en la región dicen que sí… y es uno de los porcentajes más bajos del país (tan solo es peor en Valencia, Melilla, Galicia y Castilla-La Mancha). Aquí están enmarcadas todas aquellas personas que declaran practicar actividad física varias veces al mes (deportes, gimnasia, correr, natación, ciclismo, juegos de equipo…) o entrenamiento deportivo o físico (ir al gimnasio, por ejemplo), varias veces a la semana.

Pero, además, de forma paralela, el mismo porcentaje de castellanos y leoneses (el 27,8%) afirman no hacer nada de ejercicio y llevar una vida sedentaria. Y aquí, la comunidad está en el centro de la tabla, no sale especialmente mal parada. Así, hay un gran porcentaje que no practica deporte, pero otro que tampoco considera llevar una vida de sofá. Salir a pasear, moverse de forma cotidiana es la alternativa.

Y eso tiene sus consecuencias. El 15,9% de los castellanos y leoneses tienen obesidad (la octava comunidad) y el 37,4% sobrepeso (en el puesto número 13). Y esto es importante, según se recoge en las sucesivas encuestas sobre estado de salud, porque ambas situaciones «están asociadas a un mayor riesgo de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o problemas cardiovasculares». El peso insuficiente (2,3% en Castilla y León) «puede relacionarse con malnutrición y otras complicaciones de salud». Así, el 44,4% de los residentes en Castilla y León puede considerarse que están en su peso ideal (18,5 kilos por metro cuadrado). Es la séptima región con mejores indicadores en este apartado (con el País Vasco en primer lugar).

Durante los últimos años, los problemas de obesidad se han agravado, al pasar del 12,7% en 2009 al 15,9% en 2023 (útlimo dato disponible)

Y un último apunte en este apartado. El 19% de los mayores de 15 años se declara fumador a diario en Castilla y León. Es un porcentaje por encima de la media del país (16,6%) y la coloca como la sexta comunidad con más afición al pitillo y el puro. En cabeza está Extremadura. Entre las buenas noticias, que cada vez hay menos fumadores (en 2009, eran el 28,4%).

Educación Alto número de universitarios para mejorar los niveles de renta

Castilla y León se sitúa en octava posición (la misma que en 2008) respecto a los criterios educativos analizados en el informe. Aquí se disecciona, por ejemplo, el nivel de estudios alcanzado entre los residentes entre 16 y 64 años. El 38,4% de los castellanos y leoneses en ese tramo de edad han llegado a la Universidad. Si nos fijamos en el tramo entre 25 y 64 años (mucho más acertado para observar el impacto de los estudios superiores), el porcentaje sube al 42%. Es la octava comunidad (por detrás del País Vasco, Madrid, Navarra, Cantabria, Cataluña, Asturias y Galicia). En el informe se insiste en que mayores niveles educativos tienen su impacto «en términos de empleo, renta y salud», además de que es un «factor clave de integración social y de participación en la fuerza de trabajo».

De ahí la importancia de las políticas para acabar con el abandono escolar temprano. El 10,8% de los ciudadanos de la región entre 18 y 24 años no ha completado la segunda etapa de educación Secundaria o no han participado recientemente en actividades de educación y formación. Castilla y León es la séptima comunidad con menor tasa de abandono educativo, de nuevo con el País Vasco como la región con los mejores datos.

Tiempo libre Tupidas redes de amigos y familia

Dinero, salud, estudios… Pero si hablamos de calidad de vida, hay algo que cada vez hay que tener más en cuenta y que escala posiciones en las preferencias personales. ¿Tengo tiempo libre? ¿Puedo conciliar con facilidad? ¿Me da la vida para alimentar mis aficiones, para dedicar tiempo a mis intereses? Cuando se pregunta a los ciudadanos de la comunidad por todo esto y se les pide que pongan una nota a su satisfacción sobre el tiempo libre disponible, la nota otorgada es un 6,7. Es más, el 23,3% de los vecinos de la región se ponen sobresaliente. Ninguna otra comunidad obtiene un promedio tan alto entre las notas que van del 9 al 10. Esto significa que el castellano y leonés dispone de tiempo para sí (el alto porcentaje de jubilados influye, claro), pero es que, además, sabe aprovechar esos momentos de ocio.

Así, el 31,4% (de los mayores de 16 años) dicen que han acudido al menos una vez al cine en el último año, el 31,8% que han asistido a algún espectáculo en vivo (conciertos, teatro…), el 41,5% que ha visitado monumentos y museos y el 23,6% que ha presenciado algún encuentro deportivo.

Pero, y aquí está lo más importante, los castellano y leoneses están entre los españoles que con más intensidad cuidan sus relaciones personales. El 17,6% de los ciudadanos de la región (solo por detrás de los de Extremadura, Ceuta y Melilla) dicen que quedan a diario con sus familiares y amigos. El 36,6% apuntan que aunque no sea a diario, sí que pueden encontrarse con ellos varias veces a la semana. Esto es fundamental para acabar con la soledad no deseada, alimentar la red social y mejorar la percepción personal respecto a la calidad de vida.

El 94,4% de los castellanos y leoneses dicen tener amigos, familiares o vecinos a los que pedir ayuda cuando lo necesitan. De nuevo, estamos entre las comunidades con una red más tupida de relaciones, porque el porcentaje es menor, por ejemplo, en Madrid, Cantabria, Baleares, Murcia o Cataluña. El 97,5% aseguran tener a gente de confianza con la que poder hablar de sus inquietudes y problemas (es la quinta comunidad, por detrás de Ceuta, Melilla, Baleares y Aragón). Pero, ojo, porque apenas el 47,4% dicen que se fían plenamente de los demás. Aquí, el tópico del castellano sobrio de entrada (pero que se entrega cuando hay confianza) se cumple a la perfección. Porque en esa idea de «confiar a los demás», Castilla y León está por debajo de la media.

Este apartado vinculado con el ocio es en el que Castilla y León ha adelantado más posiciones. En todas las comunidades, los indicadores son más bajos. Los españoles reconocen tener menos tiempo disponible para hacer aquello que le gusta. Pero el retroceso en Castilla y León ha sido mucho menor que en otros territorios. Por eso, se ha adelantado a comunidades como Cataluña, Murcia, Valencia, Cantabria o Andalucía.

Ampliar

La radiografía de la calidad de vida enfoca hacia otros campos. Por ejemplo, esta es (junto con Extremadura, Asturias, Galicia y La Rioja), una de las comunidades con las tasas de criminalidad más bajas (número de infracciones penales -robos, hurtos, tráfico de drogas...- por mil habitantes)… y también de homicidios (por cada cien mil habitantes).

Sin llegar a esos extremos de delitos, también Castilla y León (junto a Extremadura) está entre las comunidades cuyos vecinos tienen una sensación más baja de delincuencia o vandalismo en su barrio. Son el 7,6%. En Ceuta, por ejemplo, esa sensación se dispara hasta el 23,3% y en Cataluña llega al 19,7%.

Un dato mucho más antiguo (del año 2013), pero recogido en este informe, preguntaba a la gente si se sentía segura al caminar sola por la noche. El 25,2% de los castellanos y leoneses decían que sí. Y esto sorprende, porque es, después de Melilla, el porcentaje más bajo. O sea, los ciudadanos de una de las comunidades con las tasas de delincuencia más bajas se sienten más inseguros al caminar por la calle.

Medio ambiente Alta satisfacción del lugar de residencia

Y el entorno influye. Aquí, en este apartado, Castilla y León brilla especialmente, ya que se sitúa entre las comunidades con menores problemas por contaminación o ruidos (pasa de la cuarta a la tercera posición con mejores indicadores). El 7,1% de los castellanos y leoneses declaran «sufrir problemas de contaminación, suciedad u otros problemas medioambientales en su entorno cercano». Y el 14,2% (el porcentaje más bajo de todo el país) dicen que sufren ruidos producidos por vecinos o procedentes del exterior.

En 2013 (y este dato no se ha actualizado) se preguntó a los encuestados si estaban satisfechos con el lugar en el que vivían. Castilla y León otorgó una media de 7,4 sobre 10. El 24,3% ponía un sobresaliente (entre el 9 y el 10) y solo el 4,3% suspendía su entorno más cercano.

Gobernanza Poca confianza en los políticos y el sistema jurídico

Otros datos que también han quedado desfasados (no se han vuelto actualizar desde 2013) son los relacionados con la vida pública y política, respecto al nivel de confianza que los ciudadanos tenía respecto a la política o el sistema judicial.

Los castellanos y leoneses estaban entre los más desconfiados del país respecto a sus instituciones.

