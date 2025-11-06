El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Construcción de viviendas en El Peral, en Valladolid. Carlos Espeso

El importe de las hipotecas firmadas este año en Valladolid avanza hacia los máximos de la burbuja

Los préstamos suscritos entre enero y agosto alcanzan, de media, los 128.027 euros, en un contexto de mayores ventas y precios más altos

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Jueves, 6 de noviembre 2025, 06:44

Comenta

El mercado de la vivienda en Valladolid se ha calentado varios grados este verano y los distintos indicadores servidos la semana pasada por el Instituto ... Nacional de Estadística (INE), actualizados hasta el pasado mes de agosto, apuntan en una dirección que, en el horizonte, tiene el techo alcanzado durante la burbuja inmobiliaria del año 2007. Crece la venta de pisos, el precio medio del metro cuadrado, la firma de hipotecas y el importe que los hogares deben pedir al banco para afrontar el pago de su casa.

