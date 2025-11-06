Casi uno de cada cuatro hogares de Valladolid capital está hipotecado

Valladolid cuenta con 31.281 hogares (en los que viven 83.005 personas) que viven todos los meses pendientes de la cuota hipotecaria. El 24, ... 7% de los hogares de la ciudad corresponden a familias que tienen su vivienda en propiedad, pero que todavía tienen pagos comprometidos con el banco. Así se desprende de los últimos datos disponibles (correspondientes a 2021) y publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En estos últimos cuatro años, este porcentaje puede haberse modificado, pero lo que está claro es que la apuesta por una vivienda en propiedad es mayoritaria entre los vallisoletanos (ocurre lo mismo en el conjunto del país).

De acuerdo con la Encuesta de Características Esenciales de la Población y las Viviendas, el 44% de los hogares de la capital (122.485 personas) viven en una casa propia que, además, está totalmente pagada. Y el 14,79% (42.161 vallisoletanos) son inquilinos que residen en una vivienda alquilada. Otras opciones de tenencia, más minoritarias, son la de vivienda propia por herencia o donación (el 7,1%) y las cedidas gratis o a bajo precio (por otro hogar, pagada por la empresa…), que suponen el 9% del total de los hogares de la capital.

Si nos fijamos en el resto de la provincia (sin contar con la capital), se aprecia cómo el porcentaje de vivienda en propiedad es muy similar, tanto el de aquellos hogares que tienen la casa totalmente pagada (el 42,8%) como el de quienes viven al tanto de la hipoteca (el 24,7%). Baja el porcentaje de aquellos que están de alquiler (el 11,3%) y sube el porcentaje de los que residen en una vivienda propia heredada (13,9%).

El conjunto de la provincia ocupa la posición número 31 (de 62) entre las provincias con mayor porcentaje de hogares hipotecados. Arriba del todo está Guadalajara (con una de cada tres viviendas pendiente del préstamo). Por encima del 30% están también Álava, Cádiz y Sevilla. Valladolid (con el 24,72%) está por debajo de la media nacional, que se coloca en le 26,39%. El noroeste del país es donde están las provincia con menor peso hipotecario. Son apenas el 13,7% de los hogares de Lugo, el 14,4% de los de Orense y el 17,2% de León (el peso del medio rural y el envejecimiento de la población influyen).