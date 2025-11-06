El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Vista aérea de Valladolid. Alberto Mingueza

Casi uno de cada cuatro hogares de Valladolid capital está hipotecado

El porcentaje de familias que depende de un préstamo para pagar su vivienda está en Valladolid por debajo de la media nacional

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Jueves, 6 de noviembre 2025, 06:44

Comenta

Valladolid cuenta con 31.281 hogares (en los que viven 83.005 personas) que viven todos los meses pendientes de la cuota hipotecaria. El 24, ... 7% de los hogares de la ciudad corresponden a familias que tienen su vivienda en propiedad, pero que todavía tienen pagos comprometidos con el banco. Así se desprende de los últimos datos disponibles (correspondientes a 2021) y publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En estos últimos cuatro años, este porcentaje puede haberse modificado, pero lo que está claro es que la apuesta por una vivienda en propiedad es mayoritaria entre los vallisoletanos (ocurre lo mismo en el conjunto del país).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La tormenta deja un reguero de balsas por todo Valladolid y obliga a cerrar el Campo Grande
  2. 2 Muere un trabajador tras caer de un tejado a ocho metros de altura en Segovia
  3. 3

    Los inesperados aliviaderos de agua del Arco de Ladrillo
  4. 4

    El viento derriba dos arcos de luces de Navidad en Valladolid: «De repente hemos oído un golpe salvaje»
  5. 5 Detienen a un joven en Valladolid por engañar a un niño de ocho años para obtener fotos íntimas
  6. 6

    Un vendaval daña los tejados de varias casas de Valdenebro de los Valles
  7. 7 Fallece un hombre en un sex shop de León
  8. 8

    Estas son las dos alternativas a las gafas cuando aparece la presbicia
  9. 9

    El fallecido en un accidente laboral trabajaba en la instalación de placas solares
  10. 10

    El Ayuntamiento, dispuesto a «facilitar» la implantación de Gotion en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Casi uno de cada cuatro hogares de Valladolid capital está hipotecado

Casi uno de cada cuatro hogares de Valladolid capital está hipotecado