Una entidad bancaria anuncia sus hipotecas en Segovia, en una imagen de archivo. Antonio de Torre

Castilla y León

Las hipotecas sobre viviendas crecen un 10,7% en agosto, más que la media nacional

El capital prestado en la comunidad se cifra en 178,6 millones, un 21,3% más

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 23 de octubre 2025, 10:47

Comenta

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Castilla y León experimentó en el mes de agosto una subida del 10,7% interanual, hasta los 1.538 préstamos, frente al 7,5% de la media nacional, hasta las 33.271, según reflejan los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogidos por la Agencia Ical.

Las comunidades con los mayores incrementos en sus tasas de variación anual en el número de hipotecas sobre viviendas fueron Cantabria (63,8%), Baleares (41,8%) y Aragón (39,8%).

Por otra parte, el capital prestado para las hipotecas suscritas en Castilla y León ascendió a 178,6 millones de euros durante el octavo mes del año, un 21,3% más que en el mismo periodo del año anterior, mientras que en el conjunto del país la subida fue del 24,1% al prestarse 4.547 millones de euros.

Los datos del INE también revelan que el número total de hipotecas sobre fincas rústicas y urbanas alcanzó en Castilla y León las 2.069 del total de 43.089 que se suscribieron en el conjunto del país. De ellas, en la comunidad, 55 fueron sobre fincas rústicas, con un capital prestado de 8,3 millones, y 2.014 sobre urbanas -1.538 viviendas, 17 solares y 459 de otro tipo-, con un capital prestado en conjunto de 274,3 millones.

Datos provinciales

Las hipotecas constituidas sobre viviendas subieron en cuatro provincias de la comunidad y bajaron en cinco. Entre las primeras, lo hicieron un 57,5% en relación a 2024 en Segovia, hasta totalizar 167 operaciones en agosto, seguida de Ávila, con un 33,8% y 95 operaciones, León, con un aumento del 22,4%, hasta las 251 hipotecas, y Valladolid, un 11%, con 401 préstamos hipotecarios. Por contra, descendieron en Zamora, un 9% (70 operaciones); en Palencia, un 4,9% (96); Burgos, un 2,5% (227); en Soria, un 2,4% (40), y en Salamanca, un 1,5%, hasta las 191 hipotecas.

En cuanto al capital suscrito, en paralelo, disminuyó en Zamora, un 14,1%, con 5,8 millones de euros, en Soria, un 9,4%, con 4,1 millones, y en Palencia, un 8,3%, hasta los 9,2 millones. En el otro sentido, encabezó los crecimientos Segovia, con un 113% (22,1 millones); por delante de Ávila, con un 38,8% (8,9 millones), León, con un 28,8% (26,8 millones), y de Valladolid, donde subió un 18,8% el capital y alcanzó los 52,6 millones. Cierran los aumentos Salamanca, con un 15,2% más y 23,4 millones, y Burgos, con un 8,2% de incremento y 25,4 millones.

