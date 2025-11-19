La CHD emite 55 avisos en el primer episodio de avenidas de este año hidrológico

E. N. Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:48 Comenta Compartir

La Confederación Hidrográfica del Duero ha emitido 55 avisos hidrológicos por riesgo de inundación en el primer episodio de avenidas del actual año hidrológico, entre los días 13 y 16 de noviembre.

El episodio afectó a 14 ríos de las provincias de Ávila, Salamanca, León, Zamora y Palencia, y a 23 tramos de cauce distintos, según los datos recogidos por el Sistema Automático de Información del Duero (SAIH). De los 55 avisos emitidos, cinco fueron rojos, que hacen referencia a niveles de crecida excepcionales con desbordamientos generalizados; cinco naranjas, con niveles de crecida inusuales; y 45 amarillos, que se refieren a niveles superiores a los habituales.

El río Tormes fue uno de los protagonistas del episodio provocado por el paso de la borrasca Claudia, marcando el caudal máximo con 1.513 metros cúbicos por segundo a su paso por El Barco de Ávila en la madrugada del sábado. En Puente Congosto el caudal llegó a los 1.365. En total, el Tormes registró nueve avisos hidrológicos durante el episodio en diferentes puntos de control. El resto de ríos en los que emitieron avisos hidrológicos fueron el Agadón, Mayas, Tera, Águeda, Bernesga, Carrión, Curueño, Duerna, Eria, Porma, Torío, Yuso y Esla.

La Confederación Hidrográfica del Duero trasladó once partes de avenidas a las distintas entidades y organismos implicados, entre ellos Protección Civil, todo ello en el marco del Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la comunidad de Castilla y León (Inuncyl).

Las importantes precipitaciones que dejó la borrasca Claudia en la cuenca del Duero, se notó especialmente en las cabeceras de los ríos Tormes y Águeda. En algunos puntos del Alto Tormes, se registraron acumulaciones superiores a 215 litros por metro cuadrado en 24 horas, mientras que en la cabecera del Águeda las precipitaciones rondaron los 100 el mismo intervalo.

El papel de los embalses

En este contexto, el papel de los embalses ha resultado decisivo para laminar las avenidas y evitar daños en las poblaciones situadas aguas abajo. Aunque la borrasca ha dejado lluvias con escorrentías difíciles de gestionar, especialmente en su ámbito suroccidental, la gestión coordinada de los embalses ha sido clave para evitar daños por desbordamientos y, al mismo tiempo, reforzar las reservas de agua de cara a los próximos meses. En el sistema Águeda, el embalse de Irueña registró un caudal punta de entrada de más de 300 metros cúbicos por segundo, mientras que a la salida de la presa el caudal se mantuvo en uno, por lo que se logró una laminación absoluta de la avenida.

Por su parte, el embalse de El Águeda afrontó una situación más compleja debido a la aportación del río Agadón, que alcanzó una punta cercana a los 400. En este caso, el caudal máximo desembalsado fue de 225, siempre por debajo del umbral de aviso amarillo. Gracias a esta regulación, el sistema en conjunto contuvo avenidas con puntas estimadas en torno a los 700 metros cúbicos por segundo durante la madrugada del 14 de noviembre, limitando el desembalse máximo a 225 metros cúbicos por segundo y protegiendo la población de Ciudad Rodrigo, cuyo umbral de aviso rojo se sitúa en 300.

Por su parte, el embalse de Santa Teresa también tuvo un importante papel laminador con un caudal desembalsado de 11 metros cúbicos por segundo y un aumento del volumen almacenado hasta los 355, lo que permite anticipar una campaña de riego 2026 satisfactoria. Asimismo, otros embalses sin problemas de avenidas, también vieron aumentar sus reservas: Barrios de Luna, 14 hectómetros cúbicos más; Porma, 15 hectómetros cúbicos; Riaño, 36 hectómetros cúbicos; y Compuerto y Camporredondo, 21 hectómetros cúbicos.

