El Plan Hidrológico contempla 18.962 hectáreas de nuevos regadíos en la Cuenca del Duero La nueva planificación contemplan en sus proyecciones de demandas futuras actuaciones en modernización y nuevos regadíos muy inferiores a las del ciclo actual

El Norte Valladolid Domingo, 16 de noviembre 2025, 18:19 Comenta Compartir

El nuevo Plan hidrológico para la cuenca del Duero 2028-2033 entra en fase de elaboración a finales de este mes sobre la base de los documentos iniciales y las alegaciones presentadas sobre su contenido. Estos análisis preliminares contemplan en sus proyecciones de demandas futuras actuaciones en modernización y nuevos regadíos muy inferiores a las del ciclo actual. En concreto, el análisis económico y de recuperación de costes, concreta que se prevén 18.962 nuevas hectáreas y 24.955 de modernización, frente a las 27.203 y 96.543 de la programación actual.

El informe asegura que la implementación de las medidas de regadíos de ambos ciclos, con 44.000 nuevas hectáreas regables y cerca de 120.000 modernizadas permitirá «estabilizar» la demanda del sector en 3.251 hectómetros cúbicos al año, frente a los 3.230 para el periodo anterior, apenas un 0,6 por ciento más. Un dato que mantiene sin nuevas actuaciones en regadíos para 2039. En este sentido, precisa que el ahorro por modernización en el ciclo actual se sitúa en los 138,13 hectómetros cúbicos, frente a los 30,79 para el próximo.

Estos documentos iniciales analizados por Ical, sobre los que se basa el Esquema de Temas Importantes (ETI), fase previa a la del cuarto ciclo de planificación del Plan Hidrológico, contemplan también una «estabilización» de la población, de forma que en 2033 y 2039 se mantenga el nivel de 2022. Al respecto, vaticinan un saldo migratorio positivo que permita compensar la caída del crecimiento vegetativo. «No se reducirá despoblación y es esperable que la población se concentre en los grandes núcleos urbanos».

Así, exponen que dado que los grandes núcleos urbanos tienen dotaciones unitarias de agua inferiores a los núcleos rurales, y que se detecta un progresivo descenso de la dotación diaria por habitante experimentado en los últimos 30 años, «es esperable que se reduzca el uso urbano de agua para abastecimiento a la población».

La PAC

El informe también defiende que la integración de las políticas públicas será determinante para la protección, el uso sostenible, la planificación y la gestión del agua y «será crucial la implementación de las políticas de eco condicionalidad de la PAC para reducir las presiones del sector agrario, especialmente en cuanto a la presión por nutrientes».

Así, augura un mantenimiento de la demanda de abastecimiento para el año 2039 en niveles cercanos a los actuales, de alrededor de 250 hectómetros cúbicos, frente a un crecimiento de la demanda industrial a 2039 en valores cercanos a ocho hectómetros cúbicos al año, un 18% más. Agrega que es previsible un avance de la demanda de producción de hidrógeno verde; y el mantenimiento de la demanda de construcción.

Fuentes de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) dejaron claro a Ical, que las proyecciones, «en especial las de demandas de agua», se actualizarán en la fase del plan hidrológico a partir de la nueva información disponible, sobre el nuevo marco normativo PAC, o los objetivos a 2030 de energías renovables. Asimismo, los datos económico, expusieron, se aportan con base 2022, y se actualizarán con los de 2024 (costes de inversión, mantenimiento, agua consumida….) en la fase de plan hidrológico que saldrá a información pública en el tercer trimestre de 2026.

Dujo: «Se planifica mucho menos»

Por su parte, el presidente de Asaja, Donaciano Dujo, reconoció la ejecución de todo lo que se iba ampliar en modernización de regadíos en la programación actual sobre todo en León, así como en nuevas hectáreas regables, pero se temió que con los documentos que han ido viendo, «no hay propuestas para el próximo ciclo o hay muy pocas». «Se planifica mucho menos», denunció.

En ese contexto, Dujo lanzó varias exigencias al ministerio y al organismo de cuenca, primero para que realice un esfuerzo para que el nuevo plan se apruebe en Castilla y León con consenso, y «no pase como el anterior que se rechazó mayoritariamente y se aprobó por decreto». «Eso es malo», sentenció.