El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Crecida del río Bernesga a su paso por León durante la borrasca Claudia. EFE

La CHD rebaja a cinco los avisos hidrológicos activos por crecidas en los ríos

En ninguna de las alertas se ha establecido el nivel rojo

El Norte

Valladolid

Viernes, 14 de noviembre 2025, 18:14

Comenta

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha rebajado a lo largo de la jornada de este viernes, día 14 de noviembre, de doce a cinco los avisos hidrológicos que están activos, según los datos aportados por el organismo de cuenca y consultados por Europa Press.

Los cinco avisos activos por la CHD este viernes se concentran en la provincia de León, donde hay nivel naranja en dos estaciones de aforo: el río Porma en Secos y el río Bernesga en Alija de la Ribera.

Las otras tres estaciones de aforo están en aviso amarillo y se corresponden al río Bernesga a su paso por la capital leonesa y al Esla en Villalobar y en Benamariel 2.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Destroza su coche al chocar contra una valla en Valladolid
  2. 2 Los ensayos del aniversario de la Academia de Caballería toman el centro de Valladolid
  3. 3 La Cabalgaza ya tiene fecha: consulta cuándo pasará Papá Noel por Valladolid
  4. 4

    Dos detenidos por agredir de forma brutal a un hombre en Peñafiel
  5. 5

    Muere Luis Martín, histórico del Nuevo Mester de Juglaría
  6. 6 Un autobús urbano parado obstaculiza varios minutos el tráfico en López Gómez
  7. 7

    Desvalijan dos bares de la avenida de Asturias y la calle Bélgica
  8. 8

    Confinamiento de aves de corral: «Mis gallinas van a morir antes por estar encerradas que por la enfermedad»
  9. 9 Dos heridos en un choque frontal entre dos coches en la N-122 en Traspinedo
  10. 10

    La ley de movilidad sostenible se aprueba sin enmiendas a la financiación de los soterramientos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La CHD rebaja a cinco los avisos hidrológicos activos por crecidas en los ríos

La CHD rebaja a cinco los avisos hidrológicos activos por crecidas en los ríos