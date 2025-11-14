La CHD rebaja a cinco los avisos hidrológicos activos por crecidas en los ríos En ninguna de las alertas se ha establecido el nivel rojo

Crecida del río Bernesga a su paso por León durante la borrasca Claudia.

El Norte Valladolid Viernes, 14 de noviembre 2025, 18:14 Comenta Compartir

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha rebajado a lo largo de la jornada de este viernes, día 14 de noviembre, de doce a cinco los avisos hidrológicos que están activos, según los datos aportados por el organismo de cuenca y consultados por Europa Press.

Los cinco avisos activos por la CHD este viernes se concentran en la provincia de León, donde hay nivel naranja en dos estaciones de aforo: el río Porma en Secos y el río Bernesga en Alija de la Ribera.

Las otras tres estaciones de aforo están en aviso amarillo y se corresponden al río Bernesga a su paso por la capital leonesa y al Esla en Villalobar y en Benamariel 2.