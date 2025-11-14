La borrasca Claudia pone siete horas en alerta roja a la provincia de Ávila Las fuertes lluvias, que llevaron a la Aemet a declarar el aviso máximo, dejan en la ciudad 41,4 litros por metros cuadrado en doce horas

«La situación ha mejorado en las últimas horas», avanzaba a primera hora de este viernes el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, José Francisco Hernández, en relación a las fuertes lluvias provocadas por la borrasca Claudia y que llevó este jueves por la noche a la Aemet a declarar la alerta roja en buena parte de la provincia (excepto la zona norte) y a la Junta de Castilla y León, a activar el nivel 2 de Inuncyl y a constituir el Cecopi.

Dada esa mejora en la situación y en las previsiones meteorológicas, tras una madrugada en la que las trombas de agua han descargado casi veinte litros por metro cuadrado en la capital abulense (entre las 23:00 y las 6:00 horas, los periodos de alerta máxima), se ha rebajado el nivel de alerta de rojo a amarillo, si bien las predicciones de la Aemet apuntan a que seguirá lloviendo durante toda la jornada de este viernes e instan a la población a mantenerse vigilantes y extremar las precauciones.

La Agencia Estatal de Meteorología decidió activar la alerta roja a las 23:00 horas, si bien se ha reducido el nivel de aviso a amarillo a las 6:00 horas de este viernes. Tras esa activación, la Delegación Territorial de Ávila, además de movilizar al Cecopi e implantar el nivel 2 de Inuncyl, envió un mensaje de alerta a través de la aplicación ES-Alert.

Desde las 18:00 horas del jueves y las seis de la mañana de este día 14, en apenas doce horas las fuertes precipitaciones descargaron en Ávila capital hasta 41,4 litros por metro cuadrado. En cuanto a las rachas de viento, se espera durante el sábado una evolución de los vientos, que se desplazarán desde el Sistema Central y Sur de Ávila y Salamanca a la Meseta, pudiendo alcanzar los 60 kilómetros por hora.

«Aún así, mantenemos el nivel 2 del plan Inuncyl y el Cecopi constituido para garantizar una respuesta coordinada y preventiva ante incidencias puntuales La actividad escolar y las rutas de transporte se mantienen con normalidad», ha informado el delegado territorial en Ávila, al tiempo que ha recomendado a la ciudadanía «extremar la precaución en los desplazamientos de primera hora». «Gracias a todos los miembros del operativos por su trabajo y a la ciudadanía por su colaboración. Sigan canales oficiales», ha continuado.

Incidencias

A primera hora de este viernes, los efectos de la borrasca mantienen cortados tres carreteras, afectadas por el paso de los ríos o acumulación y balsas de agua. Se trata de la la AV-P 417 y AV-P 539, en la zona de El Barco de Ávila, y la AV-P 537 en Navaluenga.

Desde el inicio del episodio meteorología adversa por lluvias y vientos, hasta las 5:00 horas de este viernes se han registrado incidencias leves en Castilla y León, sin producirse daños personales ni daños materiales de especial consideración, la mayor parte en Ávila, según informó la Junta. En estas horas, se han registrado 20 incidentes relacionados con las precipitaciones en Castilla y León y 63 vinculados con vientos, aunque sin destacar incidentes de especial relevancia.

De hecho, a partir de las 3:00 horas unicamente se ha informado de un incidente por viento. De las relativas a la lluvia, 11 de ellos se produjeron en Ávila, cinco en León, dos en Salamanca y una en Burgos y Zamora en cada caso. En cuanto al viento, 15 en Salamanca; 12 en Ávila, 10 en Segovia y Burgos, ocho en Valladolid, tres en León y Zamora y dos en Palencia.