Toda Castilla y León, en alerta por fenómenos meteorológicos adversos hasta el domingo La borrasca Claudia irá perdiendo intensidad a medida que avance la semana

Jueves, 13 de noviembre 2025

Protección Civil de la Junta de Castilla y León declaró este jueves la alerta para todas las provincias ante la previsión de fenómenos meteorológicos adversos, vientos y lluvias, desde este mediodía hasta el próximo domingo a las 23:00 horas.

En la jornada de este jueves, prácticamente toda la comunidad se verá afectada por la presencia de la borrasca Claudia, que dará lugar a un episodio generalizado de lluvias intensas y persistentes, que rondarán los 60-80 milímetros de precipitación acumulada en 12 horas, y vientos de componente sur-suroeste, con rachas máximas significativas, que pueden alcanzar 80-90 km/h en zonas altas y 70 km/h en las mesetas.

Esta situación, informa Ical, se mantendrá hasta el domingo, aunque irá perdiendo intensidad a medida que avance la semana. Se espera que los frentes asociados a Claudia avancen de oeste a este, siendo el tercio oeste de Castilla y León el que se verá más afectado.

La Agencia de Protección Civil y Emergencias recuerda a la ciudadanía la importancia de adoptar medidas de autoprotección para minimizar los efectos de los fuertes vientos y las precipitaciones intensas.