El Campo Grande de Valladolid permanece cerrado por las fuertes rachas de viento previstas. El Norte

La borrasca Claudia obliga a cerrar el Campo Grande de Valladolid

La provincia está en alerta amarilla este jueves por fuertes rachas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 13 de noviembre 2025, 09:29

Los fuertes vientos previstos a lo largo de este jueves en Valladolid han llevado al Ayuntamiento a cerrar el Campo Grande hasta que «las condiciones meteorológicas lo permitan». Así lo anunció el propio Consistorio el miércoles a través de un mensaje en sus redes sociales en el que también agradecía de antemano la colaboración ciudadana y explicaba que la decisión, habitual cuando las condiciones meteorológicas son adversas, está motivada por la declaración de alerta de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por las fuertes rachas de viento que dejará la borrasca Claudia.

La provincia de Valladolid, al igual que prácticamente toda Castilla y León (a excepción de la meseta de Soria), está desde las 6:00 horas de este día 13 -hasta las 23:59 horas- en alerta amarilla por rachas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora. Hasta ahora, el pico máximo se ha alcanzado a las 8:20 horas, con 36 kilómetros por hora.

Asimismo, durante todo el día se prevén en la capital vallisoletana lluvias durante todo el día, con temperaturas que rondarán entre los 11 grados de mínima y los 19 de máxima. Estas precipitaciones serán la tónica habitual, según las predicciones de la Aemet, hasta el lunes. En este sentido, cabe destacar que, a nivel regional, las provincias de Ávila, Zamora, León y Salamanca están además este jueves en alerta por intensas precipitaciones.

