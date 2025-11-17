El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Embalse y presa del Pontón Alto en Segovia en una imagen de archivo. Antonio de Torre

Castilla y León

Los embalses del Duero están al 50,6% de su capacidad, menos que hace un año

Este valor supone no obstante 6,4 puntos porcentuales por encima de la media de la última década

E. N.

Lunes, 17 de noviembre 2025, 10:53

Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan este lunes 1.444 hectómetros cúbicos, lo que supone el 50,6% de su capacidad. Este valor supone 6,4 puntos porcentuales por encima de la media de la última década y 6,6 menos que hace un año.

En León, los embalses de los sistemas Esla y Órbigo (Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño) se encuentran al 40,1 por ciento de su capacidad. En cuanto a Palencia, los del sistema Sistema Carrión (Camporredondo y Compuerto) alcanzan el 40,1%; y los del Sistema Pisuerga (Cervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar de Campoo), el 54,2%, como recoge Ical.

Por lo que se refiere a la provincia de Burgos, los embalses del Sistema Arlanza (Arlanzón y Úzquiza), están al 54,9%; y en Soria, el del Sistema Alto Duero (Cuerda del Pozo), alcanza el 59,3%.

Cabe destacar también que en Segovia, las reservas del Sistema Riaza-Duratón y Cega-Eresma-Adaja (Linares del Arroyo y El Pontón Alto), están al 47,1%; y en Ávila, las del Sistema Cega-Eresma-Adaja (Castro de las Cogotas), al 47,2%.

Para finalizar, en Salamanca el embalse del Sistema Tormes (Santa Teresa) está al 71,6%; y los del Sistema Águeda (Irueña y Águeda), al 59,5%.

