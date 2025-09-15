Castilla y León destinará 7,5 millones para contratar maestros de matemáticas y lengua en Primaria

Adiós a las vacaciones y hola al segundo madrugón que provoca la vuelta al cole en Castilla y León. Si la semana pasada les tocó ... a los escolares de Infantil y Primaria, este lunes han hecho lo propio los alumnos de Secundaria y Bachillerato. Son 119.259 estudiantes en toda la comunidad, que esta mañana han comenzado un nuevo año en las aulas. El curso comienza con anuncios por parte de la administración y el más relevante llega en materia de empleo. La Junta destinará 7,5 millones para la contratación de maestros adicionales en Lengua y Matemáticas, para poder realizar desdobles de grupos en 3º y 4º de Primaria. «Unos cursos clave para la formación del alumnado», ha destacado el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a la hora de anunciarlo.

Los refuerzos llegan en un área (matemáticas) que dejó el 80% de las plazas sin cubrir tras las oposiciones de este año, la tasa más alta en unos exámenes que dejaron la mitad de la oferta sin cubrir por la falta de aprobados. El Instituto Canal de Castilla de Villamuriel de Cerrato, en Palencia, ha sido el lugar elegido por el máximo responsable del Ejecutivo Autonómico para dar inicio oficial al curso, donde también ha concretado algunas cifras de cara al nuevo año escolar. Como que «casi» cien mil alumnos contarán con libros gratuitos o que más de treinta mil familias han solicitado el bono de 200 euros para las clases extraescolares, cuyo plazo para aplicar termina este lunes. «Con una educación de primera somos una comunidad de primera. Apostamos por funcionar con eficacia y generar una estabilidad que permita crecer en oportunidades y empleo», ha expresado.

El presidente ha destacado que los alumnos en FP han crecido en 7.500 desde que comenzó la legislatura

Mañueco también ha concretado que este curso hay un 5% más de docentes en la comunidad, que suman un cuerpo docente de en torno a 36.500 profesores. «En cuanto a la interinidad estamos por debajo del 7%, un porcentaje más bajo del recomendado», ha asegurado. El presidente hacia referencia a los datos a los maestros (6,64% frente al 11,9% de 2022), mientras que en el resto de cuerpos este curso aumenta este año para alcanzar el 18,11%, como reflejan los datos aportados por Educación. El presidente también ha destacado que la comunidad cuenta con un sistema gratuito desde el nacimiento y hasta los 16 años después de que se completara la gratuidad en el primer ciclo de Infantil, que este curso cuenta con 22.000 alumnos repartidos en 631 centros de la comunidad.

Mañueco ha insistido en los datos de matriculación en Formación Profesional, que este año ha superado los 50.000 alumnos en toda la comunidad. «En el inicio de esta legislatura dije que esta iba a ser la legislatura de la FP. Ahora hay 7.500 alumnos más que entonces en unos estudios que concretan un 90% de empleabilidad». El presidente ha vuelto sobre los resultados PISA, donde la comunidad lideró los rankings a nivel nacional. «Ser líder en educación no es para tranquilizarse, el objetivo es garantizar el futuro de los estudiantes de Castilla y León», ha expresado. Asimismo, también ha concretado que el Ejecutivo Autonómico «está dando impulso a las infraestructuras educativas esta legislatura», con 63 millones de euros ejecutados en obra nueva, mientras que la modernización tecnológica avanza con el 80% de las aulas digitalizadas y el objetivo de completarlo en todas en 2026.

A grandes rasgos, la mayoría de los alumnos de Castilla y León ya han vuelto a clase. Este jueves lo harán los de los ciclos formativos de grado medio y el primer curso de grado superior de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño. El próximo lunes lo harán los estudiantes de Bachillerato a distancia, enseñanzas impartidas en centros y aulas de educación de personas adultas, enseñanza secundaria para personas adultas a distancia impartida en los institutos de educación secundaria y ciclos formativos de FP de grado medio y superior en modalidad semipresencial y virtual. El 29 de septiembre será el turno de las enseñanzas deportivas, las artísticas superiores y las elementales y profesionales de música y danza. Los últimos en la lista serán las enseñanzas de idiomas, que arrancarán el 6 de octubre.

Este curso, los estudiantes de segundo de Bachillerato, que han empezado el curso este lunes, terminarán el 22 de mayo, de cara a la preparación para la PAU, que se debería celebrar en los primeros compases del mes de junio.