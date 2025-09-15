El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Alumnos de Bachillerato salen de un instituto de Valladolid este lunes. Alberto Mingueza

Castilla y León destinará 7,5 millones para contratar maestros de matemáticas y lengua en Primaria

Los docentes realizarán desdobles en 3º y 4º, mientras que más de treinta mil familias han solicitado el bono de 200 euros para extraescolares

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Lunes, 15 de septiembre 2025, 14:06

Adiós a las vacaciones y hola al segundo madrugón que provoca la vuelta al cole en Castilla y León. Si la semana pasada les tocó ... a los escolares de Infantil y Primaria, este lunes han hecho lo propio los alumnos de Secundaria y Bachillerato. Son 119.259 estudiantes en toda la comunidad, que esta mañana han comenzado un nuevo año en las aulas. El curso comienza con anuncios por parte de la administración y el más relevante llega en materia de empleo. La Junta destinará 7,5 millones para la contratación de maestros adicionales en Lengua y Matemáticas, para poder realizar desdobles de grupos en 3º y 4º de Primaria. «Unos cursos clave para la formación del alumnado», ha destacado el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a la hora de anunciarlo.

