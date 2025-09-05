El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Rocío Lucas, de blanco en el centro, acompañada por el resto de su equipo, se dirige a la presentación del curso escolar 2025-2026. Ical

El boom de la FP tira de las cifras educativas en el inicio del curso escolar en Castilla y León

Los ciclos y cursos de especialización de formación profesional superan la barrera de los 50.000 alumnos y se llevan un gran incremento de profesorado

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Viernes, 5 de septiembre 2025, 14:46

Suben las cifras, pero sube, sobre todo, la FP. Es la que tira del incremento de estudiantes, del incremento de la oferta educativa y hasta ... del incremento de profesorado. La que empieza a atraer la oferta de los centros privados a las ciudades de Castilla y León y la que rompe sus propias marcas año tras año. En el curso 2025-2026 se superarán los cincuenta mil alumnos de Formación Profesional en la comunidad: 50.530. Un 3,22% más que el año pasado, cuando ya había registrado un aumento relevante: pasó de 46.160 estudiantes a 47.344. Un 2,56%.

