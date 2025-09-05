El boom de la FP tira de las cifras educativas en el inicio del curso escolar en Castilla y León

Suben las cifras, pero sube, sobre todo, la FP. Es la que tira del incremento de estudiantes, del incremento de la oferta educativa y hasta ... del incremento de profesorado. La que empieza a atraer la oferta de los centros privados a las ciudades de Castilla y León y la que rompe sus propias marcas año tras año. En el curso 2025-2026 se superarán los cincuenta mil alumnos de Formación Profesional en la comunidad: 50.530. Un 3,22% más que el año pasado, cuando ya había registrado un aumento relevante: pasó de 46.160 estudiantes a 47.344. Un 2,56%.

«Sube de manera especial el alumnado de FP», admitió la consejera de Educación, Rocío Lucas, en la presentación del curso escolar. Y lo hace después de un año que ha sido un atolladero burocrático. La nueva legislación estatal ha supuesto, según Lucas, que se haya generado «mucha burocracia y mucha disfunción al no tener en cuenta la realidad de los territorios como Castilla y León». En una comunidad en la que las pymes y micropymes son la base empresarial, las prácticas de los estudiantes y su inclusión en la Seguridad Social suponen un aumento notable de la carga burocrática, como destacaba meses atrás el propio director general de FP, Agustín Sigüenza. «Se han tramitado 17.000 altas en la Seguridad Social el curso pasado», recordaba la consejera de Educación. Además de actualizar los currículos de los ciclos de grado y los llamados cursos de especialización, un total de 140.

Además, se implantan 51 nuevos ciclos en los centros de titularidad pública y se incrementan los cursos de especialización, que pasan de 44 a 60. Entre esos nuevos ciclos, repartidos por las nueve provincias, se encuentran algunos como Redes y estaciones de tratamiento de aguas (León), Guía, información y asistencias turísticas (Burgos), Aceites de oliva y vinos (San Esteban de Gormaz), Atención a personas en situación de dependencia (Salamanca y Benavente), Energías renovables (Salamanca), Transporte y logística (Ponferrada) o Educación y control ambiental (Valladolid).

Esto provoca, claro, un aumento del profesorado. En términos globales, la educación castellana y leonesa pasa de 35.992 a 36.523 docentes. Pero es que en ese incremento de 531 profesores en todas las etapas educativas -salvo la universitaria-, 480 se producen en la educación pública. Y de esos 480, 249 se registran en Secundaria y FP.

El cuerpo de maestros también crece de forma considerable, con 223 profesores más. La consejera de Educación recordó que se han celebrado concursos públicos que han permitido dotar de plazas a la educación mejor valorada de España. Y eso ha repercutido, aseguró, en una mejora de las tasas de interinidad, uno de los grandes puntos de discordia con los sindicatos de enseñanza. Una tasa, eso sí, que se rebaja de manera desigual. «En secundaria, el curso pasado las 920 plazas se cubrieron y se redujo la tasa, en este curso no se han cubierto todas», admitió Rocío Lucas. De ese modo, la interinidad en las etapas de secundaria, FP y otras enseñanzas se sitúa en un 18,11%, ligeramente mayor que el curso pasado (17,89%) pero, contextualizó Lucas, muy inferior a la que había solo unos años atrás. «Hace cinco cursos estaba en el 28%», recordó.

Sí se ha notado mucho mejor esa reducción de la interinidad en el cuerpo de maestros. Ahí, según las cifras aportadas por Rocío Lucas, se ha bajado del 8%. A un 6,64%. «Estaba en el 13,07% hace cuatro cursos», presumió.

Y en este punto hizo un llamamiento al Gobierno central que tiene que ver con el modo en el que se celebran los concursos y la velocidad a la que se mueve el mundo. «Debemos hacer un replanteamiento a nivel estatal, porque el Estado tiene la competencia, para modificar los temarios y el proceso selectivo. Hay oposiciones con temarios de 1993. Hay profesores que estudian un temario que no tiene nada que ver» con su tarea real, adujo.

Otro de los aspectos reseñables es el de la educación de 0 a 3 años. Una etapa que se hizo gratuita con una serie de requisitos y a la que se han destinado 26.112 plazas en toda la comunidad autónoma. Y aquí se da una circunstancia curiosa en la provincia de Valladolid. Es la única de las nueve provincias en la que hay más plazas de 0-3 años en centros privados que en públicos. En total, 3.202 por 3.068. Una tendencia que se da en los tres cursos. No ocurre lo mismo en ninguna de las otras ocho provincias. La media de plazas públicas es del 57,9%, mientras que en Valladolid se sitúa en el 48,5%. Por el contrario, la provincia con mayor ratio de plazas públicas de 0-3 años es Soria, con un 75,5%, seguida de Zamora, con un 71,9%. Las capitales más grandes, con mayor proporción de centros concertados que abarcan todas las etapas educativas, rompen la estadística, aunque en las provincias de Salamanca y Burgos el porcentaje de públicas se mantiene en el 53,1% y el 50,8%, respectivamente.