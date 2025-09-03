Valladolid destina casi medio millón al mantenimiento de 14 colegios y escuelas infantiles Entre las intervenciones realizadas este verano, se han sustituido luminarias por LED, se han reformado cubiertas y aseos y se han mejorado patios y zonas exteriores

El Norte Valladolid Miércoles, 3 de septiembre 2025, 12:55 Comenta Compartir

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y la concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, visitaron este miércoles los colegios públicos Francisco Pino e Ignacio Martín Baró, ubicados en el barrio de Parquesol, con el objetivo de comprobar in situ las obras realizadas durante este verano en el marco del Programa de Mantenimiento de Centros Escolares que impulsa el Ayuntamiento. Este año, la partida presupuestaria destinada a este fin ascendió a 482.551 euros que han permitido ejecutar obras en 14 colegios y escuelas infantiles municipales, antes del arranque del nuevo curso escolar.

Entre las intervenciones realizadas este verano, se han sustituido luminarias por LED en los CEIP Gonzalo de Berceo, Ignacio Martín Baró y Marina Escobar, con una inversión de más de 172.000 euros; se realizó una reforma integral de aseos en el CEIP Antonio García Quintana, además de reparaciones en cubierta por 71.129 euros; se sustituyeron las ventanas en los CEIP Miguel Delibes, Tierno Galván, León Felipe y Francisco Pino, para mejorar la eficiencia energética; se mejoraron los patios y zonas exteriores, con la plantación de arbolado en el CEIP Parque Alameda o la instalación de pérgolas en el CEIP Vicente Aleixandre; y se reemplazó la carpintería en la escuela infantil Mafalda y Guille además de reparar humedades en la EIM Cascanueces. Por último, se repararon goteras existentes en los CEIP Miguel Hernández y Ponce de León.

Durante la visita, en declaraciones recogidas por Ical el alcalde subrayó la importancia de mantener un contacto directo con la comunidad educativa. «Nuestro compromiso es claro: que todos los niños y niñas de Valladolid puedan cursar sus estudios en las mejores condiciones», señaló antes de asegurar que «estas obras son una inversión en el presente y el futuro de la ciudad».

Carnero subrayó que «el Programa de Mantenimiento no sólo resuelve problemas urgentes, sino que moderniza los colegios y los adapta a las necesidades actuales, incorporando criterios de accesibilidad y eficiencia energética». Con programas como este, el Consistorio reafirma su «compromiso con la educación, garantizando que los centros escolares públicos de Valladolid cuenten con instalaciones seguras, modernas y sostenibles, al servicio de toda la comunidad educativa», añadió.

La directora del Ignacio Martín Baró, Patricia Cembranos, agradeció las obras acometidas en el centro, entre las que se encuentra la sustitución de albardillas y arreglo de la cornisa del edificio (17.833 euros), la renovación de suelos en varias aulas (14.306 euros) y la próxima adjudicación de la sustitución de luminarias por luces LED (57.038 euros). Se trata, según destacó, de obras necesarias en colegios que «tienen muchos años de antigüedad y en los que siempre hay que ir haciendo mejoras, porque son muchos los niños que conviven a diario en estos espacios». «Es preciso, poco a poco, ir mejorando, actualizando y modernizando, porque los tiempos cambian, la manera de educar a los niños también cambia y se necesitan espacios más modernos», valoró.

Una interlocución «muy fluida»

Por su parte, en el colegio Francisco Pino, las actuaciones han consistido en el arreglo de goteras (2.282 euros), trabajos de pintura en varias aulas (38.893 euros), cambio de dos ventanas en los baños (1.343 euros) y la sustitución del suelo en aulas de Infantil (14.306 euros).

La concejala, por su parte, agradeció la «ímproba labor» de la Junta de Castilla y León a través de la Dirección General de Educación, con la que mantienen desde el Ayuntamiento una «interlocución diaria muy fluida». «No nos arrojamos competencias, sino que, en la medida que podemos cada uno, asumimos incluso competencias del otro dentro de las facilidades y la rapidez que cada entidad administrativa tiene», apuntó antes de recalcar que al unificar el contrato de limpieza han podido destinar 100.000 euros «a mayores» para la bolsa presupuestaria de reformas en centros educativos.