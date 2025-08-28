El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, este jueves en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Rubén Cacho/Ical

Castilla y León

La Junta invierte 60,4 millones en Educación Infantil gratuita para el curso 2025-2026

Esta partida se destina a 261 centros conveniados y 176 entidades locales, sumándose a los 194 centros gestionados directamente por la Junta

E. N.

Jueves, 28 de agosto 2025, 13:39

La Junta de Castilla y León aprobó este jueves en Consejo de Gobierno una inversión de 60.400.745 euros para financiar plazas gratuitas de Educación Infantil (0-3 años) en el curso 2025-2026. Esta partida se destina a 261 centros conveniados y 176 entidades locales, sumándose a los 194 centros gestionados directamente por la Junta, consolidando un total de 631 centros que ofrecen este servicio sin coste para las familias.

La medida, que beneficia a más de 22.000 familias en la comunidad, reafirma el compromiso de la Consejería de Educación de garantizar enseñanza gratuita desde el nacimiento hasta los 16 años. En el curso 2024-2025, 21.650 niños ya disfrutaron de esta iniciativa, que incluye servicios complementarios como Madrugadores o comedor escolar, con bonificaciones que suponen un ahorro aproximado de 2.000 euros por hijo para las familias, informa Ical.

En total, se asignan 26.957.527,74 euros a 176 centros públicos, distribuidos por provincias: Ávila (14 centros, 2.073.655,98 euros), Burgos (19 centros, 2.956.062,78 euros), León (26 centros, 4.059.071,28 euros), Palencia (10 centros, 1.632.452,58 euros), Salamanca (21 centros, 3.485.506,86 euros), Segovia (20 centros, 2.250.137,34 euros), Soria (17 centros, 1.764.813,60 euros), Valladolid (37 centros, 7.015.134,06 euros) y Zamora (12 centros, 1.720.693,26 euros).

Concertados

Además, se conceden 33.443.217,72 euros a 261 centros concertados: Ávila (14 centros, 1.455.971,22 euros), Burgos (45 centros, 6.485.689,98 euros), León (36 centros, 4.500.274,68 euros), Palencia (13 centros, 1.588.332,24 euros), Salamanca (37 centros, 4.985.598,42 euros), Segovia (20 centros, 2.338.378,02 euros), Soria (10 centros, 1.103.008,50 euros), Valladolid (74 centros, 9.927.076,50 euros) y Zamora (12 centros, 1.058.888,16 euros).

