Terrenos en los que está previsto construir el polideportivo del colegio Miguel Delibes. Alberto Mingueza
Valladolid

Licencia de obra para construir el esperado polideportivo del colegio Miguel Delibes

Con un coste de 6,1 millones de euros, la instalación entrará en servicio en 2027

J. Asua

J. Asua

Valladolid

Lunes, 15 de septiembre 2025, 12:34

Tras casi dos décadas de espera en el colegio Miguel Delibes, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha dado este lunes luz verde a la ... licencia de obras para afrontar la construcción del polideportivo del centro escolar en el que están matriculados cerca de 600 alumnos, una dotación que se levantará en el número 4 del Paseo del Jardín Botánico, esquina con la calle Madreselva, en el barrio de La Victoria.

