Licencia de obra para construir el esperado polideportivo del colegio Miguel Delibes

Tras casi dos décadas de espera en el colegio Miguel Delibes, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha dado este lunes luz verde a la ... licencia de obras para afrontar la construcción del polideportivo del centro escolar en el que están matriculados cerca de 600 alumnos, una dotación que se levantará en el número 4 del Paseo del Jardín Botánico, esquina con la calle Madreselva, en el barrio de La Victoria.

La inversión alcanza los seis millones de euros, un presupuesto que permitirá la construcción de una pista polideportiva cubierta, espacios auxiliares, zonas singulares de apoyo y dependencias para el público. Todo ello en una parcela de 4.317 metros cuadrados. La nave tendrá una superficie total construida de 2.281 metros cuadrados y contará con una pista de 45 por 30 metros, así como con un graderío para 150 personas con plazas reservadas para usuarios de sillas de ruedas.

Contará con cuatro vestuarios para alumnos y deportistas, dos para profesores, monitores y árbitros, y aseos, tanto en los vestuarios como en los espacios auxiliares para los espectadores, adaptados a personas con discapacidad. La idea es que pueda acoger competiciones de deporte escolar, además de permitirse su uso por los vecinos del barrio fuera del horario lectivo.

El proyecto, concebido en una única planta para garantizar la accesibilidad universal, liberará espacio trasero para ampliar las zonas exteriores del colegio y facilitará la conexión con su patio. Además, se integra con el entorno urbano y educativo, «creando sinergias con el Centro Cívico Canal de Castilla, la pista de velocidad de La Victoria y el propio barrio», según informa el Ayuntamiento. El plazo de ejecución de este edificio es de 18 meses, con lo que se espera que pueda estar en servicio en 2027.

Las asociaciones de padres y madres de los alumnos llevaban reclamando esta dotación desde 2007, cuando la Consejería de Educación adquirió el compromiso de construirlo. El primer proyecto en firme fue anunciado por el exalcalde Óscar Puente en abril 2023 cuando dio a conocer su intención de contar nuevas dotaciones deportivas para el IES Juan de Juni (Rondilla), el colegio María Teresa Íñigo de Toro (Huerta del Rey) y el Miguel Delibes (La Victoria).

Una vez celebradas las elecciones municipales, en octubre de aquel año, el nuevo regidor, Jesús Julio Carnero, anunciaba un cambio en los planes tras llegar a un acuerdo con la Junta de Castilla y León para trasladar su ubicación a una parcela más cuadrada y con «más garantías» para acoger la dotación.

El primer edil explicaba entonces que entre el anterior equipo de Gobierno y la Junta de Castilla y León no existía ningún tipo de acuerdo formal. Ni siquiera se había producido la cesión de la parcela por parte del Ayuntamiento, aseguró. La noticia de la paralización del convenio tuvo respuesta por parte del AMPA del centro escolar, que remitió un comunicado para expresar su «indignación» por la suspensión del acuerdo.

Hubo que esperar hasta julio de 2024 para que ambas administraciones firmaran el convenio de colaboración en un acto que llevó al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, al salón de recepciones del Ayuntamiento para rubricar un acuerdo que establecía que el Ejecutivo regional sería el encargado de licitar las obras, aunque el abono de las mismas se pagaba a medias: 3,07 millones por cada administración.

Según anunció la Junta en su momento, cuando se finalice la obra se concretará el régimen de gestión y uso compartido de la instalación deportiva y se establecerá la prioridad del uso docente en horario escolar. Los gastos de conservación, funcionamiento y vigilancia de la instalación correrán a cargo del Consistorio.