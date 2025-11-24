El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Luis Argüello y Enrique Cabero, en la sede del CES durante la presentación del informe de Foessa. Carlos Espeso

Argüello pide a los partidos que incluyan en sus programas electorales medidas contra la pobreza y la desigualdad

El presidente de la Conferencia Episcopal insta a los políticos a «poner en el centro a las personas»

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:46

Comenta

Cada uno desde sus posiciones ideológicas y sus prioridades. Cada partido, con sus «legítimos y diferentes planteamientos». Cada formación, con sus «soluciones económicas y sociales». ... Pero, todos ellos, con un foco común que ponga «en el centro a las personas». El arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha instado a los partidos políticos a incluir en sus programas electorales medidas que contribuyan a luchar contra la pobreza y a erradicar la desigualdad. Así lo ha manifestado este lunes durante la presentación en Valladolid del 'Informe sobre exclusión y desarrollo social en Castilla y León', un trabajo elaborado por la Fundación Foessa (entidad vinculada a Cáritas) que subraya cómo el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales factores que influyen en la desigualdad y el riesgo de caer en exclusión social.

