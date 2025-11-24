Argüello pide a los partidos que incluyan en sus programas electorales medidas contra la pobreza y la desigualdad

Cada uno desde sus posiciones ideológicas y sus prioridades. Cada partido, con sus «legítimos y diferentes planteamientos». Cada formación, con sus «soluciones económicas y sociales». ... Pero, todos ellos, con un foco común que ponga «en el centro a las personas». El arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha instado a los partidos políticos a incluir en sus programas electorales medidas que contribuyan a luchar contra la pobreza y a erradicar la desigualdad. Así lo ha manifestado este lunes durante la presentación en Valladolid del 'Informe sobre exclusión y desarrollo social en Castilla y León', un trabajo elaborado por la Fundación Foessa (entidad vinculada a Cáritas) que subraya cómo el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales factores que influyen en la desigualdad y el riesgo de caer en exclusión social.

«Esta tierra [en referencia a Castilla y León] entra ahora en un nuevo proceso electoral. Me gustaría que en los programas de los partidos, las propuestas tengan en cuenta algunos de los desafíos que se encuentran en este informe», apuntó Argüello, tras exclamar: «¡Ay, qué tiempos aquellos en los que se lían los programas electorales!». Entre esos retos recogidos en el informe Foessa se habla de las dificultades que plantea el alza de los precios de la vivienda, de los riesgos ante los alquileres disparados, de la precariedad laboral o de la creciente desigualdad social.

En esta misma línea insistió Enrique Cabero, presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, quien subrayó que «la erradicación de la pobreza y la exclusión social deberían ser una prioridad absoluta». «Las crisis afectan mucho. Hay una relación directa entre los problemas económicos generales y su impacto en las familias. Pero al revés no ocurre lo mismo. El crecimiento económico no siempre llega a todas las capas de la sociedad», indicó. Por eso, consideró imprescindible «la intervención pública», con políticas encaminadas a desarrollar los derechos recogidos en la Constitución, como el del acceso a la educación, la sanidad o una vivienda digna. «Sin embargo, parece que todo esto no está entre las prioridades políticas». «En las políticas económicas y presupuestarias no basta con el PIB. Hace falta que se introduzcan indicadores que entren al detalle sobre la desigualdad y el riesgo de pobreza», indicó Cabero.

Durante la jornada se insistió en que las redes de apoyo social y público son fundamentales para esquivar los efectos de la pobreza. «La fortaleza de nuestras relaciones determina quién se hunde y quién sale a flote», explicó el sociólogo Pedro Fuentes, quien alertó de que «el escudo comunitario se está debilitando». «En una sociedad en la que el individualismo está en auge, el valor de igualdad pierde peso frente al de libertad individual», explicó, para arremeter además contra el «mito de la meritocracia» porque «la pobreza se hereda» y son necesarias acciones que contribuyan a luchar contra la desigualdad. «El sálvese quien pueda suele terminar en sálvese quien tenga», concluyó.