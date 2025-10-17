«Para acabar con la pobreza no basta con dejarlo todo al crecimiento económico»

«La pobreza y la exclusión son los problemas más graves del Estado social y democrático de Derecho», ha asegurado este viernes Enrique Cabero, presidente ... del Consejo Económico y Social de Castilla y León (CES), durante la presentación del informe elaborado por la red europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN), que cifra en torno al 24% el porcentaje de personas de la comunidad que viven en situación de riesgo económico. Ante estas cifras, el presidente del CES ha reclamado una acción política decidida para propiciar un reparto equitativo de la riqueza.

«Es imprescindible articular medidas políticas de erradicación de la pobreza, porque el problema por sí mismo no se soluciona», ha indicado Cabero. «Se dice que la mejora del PIB acaba con la pobreza, pero la práctica nos demuestra que no hay un efecto automático». Al menos, en las épocas de bonanza. «Durante las crisis graves, como ya vimos en 2008, la situación se agrava para toda la población. Y volvió a ocurrir durante la covid. Pero al contrario, no ocurre necesariamente así. En momentos de crecimiento, como ocurre ahora en España, las cifras de pobreza y exclusión social se resisten a desaparecer», apuntó el presidente del CES. Por eso, defendió que «no hay que dejar todo al crecimiento económico, sino que tenemos que exigir y reivindicar políticas públicas acertadas».

En este sentido incidió Óscar Castro, presidente de EAPN en Castilla y León, quien reivindicó «un sistema fiscal justo para financiar educación, sanidad, vivienda, servicios sociales…». «No basta con que la economía crezca. Se necesita un reparto equitativo de la riqueza. Porque la pobreza no es solo la carencia de recursos, sino la consecuencia de la desigualdad». Castro reclamó celeridad para ahondar en el pacto que a principios de este año selló la Junta con las entidades del tercer sector. «Es necesario avanzar y desarrollar esas medidas. Por eso, hacemos un llamamiento para acelerar el pacto y dotarlo de ambición y recursos. Porque reducir la pobreza no solo cuestión de justicia, sino también una estrategia de desarrollo», concluyó Castro.

Durante la presentación del informe sobre la situación de la pobreza en Castilla y León, el coordinador regional de EAPN, Jonathan Sánchez, explicó que si de la noche a la mañana desapareciera el estado del bienestar, si no existiera inversión en políticas sociales (con el sistema de pensiones, prestaciones de desempleo, becas, ayudas a la natalidad…), los indicadores de pobreza se dispararían. Si se cortaran las transferencias directas a las familias (sin contar aquí el impacto de la sanidad o la educación), la tasa de pobreza escalaría del 18,5% al 45,7%.