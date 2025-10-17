El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Enrique Cabero Morán, y el presidente de EAPN Castilla y León, Óscar Castro Vega, presentan el XV Informe 'El Estado de la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla y León' Rubén Cacho-Ical

«Para acabar con la pobreza no basta con dejarlo todo al crecimiento económico»

El presidente del CES, Enrique Cabero, y el responsable de EAPN en Castilla y León, Óscar Castro, recuerdan que el incremento del PIB y de los buenos datos macroeconómicos no siempre impactan en la bonanza de lo hogares

Víctor Vela

Valladolid

Viernes, 17 de octubre 2025, 15:07

Comenta

«La pobreza y la exclusión son los problemas más graves del Estado social y democrático de Derecho», ha asegurado este viernes Enrique Cabero, presidente ... del Consejo Económico y Social de Castilla y León (CES), durante la presentación del informe elaborado por la red europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN), que cifra en torno al 24% el porcentaje de personas de la comunidad que viven en situación de riesgo económico. Ante estas cifras, el presidente del CES ha reclamado una acción política decidida para propiciar un reparto equitativo de la riqueza.

