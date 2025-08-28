El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Seis afectados, entre ellos dos octogenarios, por el incendio de una vivienda en Ávila

El fuego se registró sobre las 21:00 horas del miércoles en la localidad de La Adrada

E. N.

Jueves, 28 de agosto 2025, 09:07

Seis personas de entre 45 y 85 años tuvieron que ser atendidas tras resultar afectadas por el humo de un incendio en una vivienda de un pueblo de Ávila. El fuego se registró sobre las 21:00 horas de este miércoles en una casa de la calle Juan Ramón Jiménez de La Adrada, momento en el que el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León recibió varias llamadas que alertaban de que salía mucho humo del interior de un domicilio y avisaban de que había al menos un afectado por el humo.

Hasta el lugar se desplazaron la Guardia Civil, los Bomberos de Ávila y de San Martín de Valdeiglesias, una UVI móvil, tres ambulancias soporte vital básico y un equipo médico de Sotillo.

En el lugar, el personal sanitario atendió a seis personas afectadas por el humo, una mujer de 85 años que fue trasladada en UVI móvil al hospital de Talavera de la Reina y tres hombres de 70, 85 y 45 años y dos mujeres de 66 y 75 años que fueron evacuados en ambulancias soporte vital básico al centro de salud de Sotillo.

