Muralla de Ávila. MARTA GÓMEZ

Acepta siete años de prisión por un apuñalamiento junto a un local de ocio en Ávila

El acuerdo entre el fiscal y la defensa evita el juicio y lleva a una condena que rebaja la petición inicial en dos años

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 8 de octubre 2025, 22:13

Un hombre aceptó hoy una pena de 7 años de prisión como autor responsable de un delito de asesinato en grado de tentativa por la agresión con arma blanca que tuvo lugar en el otoño del año pasado junto a un local de ocio nocturno de la capital abulense. El acuerdo entre el ministerio fiscal y la defensa evitó el juicio que estaba previsto para este miércoles en la Audiencia Provincial de Ávila y rebajó la pena de prisión a la que se enfrentaba J.L.C.Z. en 2 años, desde los 9 años que contemplaba la petición inicial del fiscal a los 7 años finales.

En este marco el presidente de la Sala condenó en firme al investigado, mediante sentencia de viva voz, a 7 años de prisión por un delito de asesinato en grado de tentativa, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de la víctima, un hombre identificado como L.A.J.P., así como de comunicarse con él por cualquier medio por un tiempo superior en 5 años a la pena impuesta. Además, se le condena al pago de las costas y a indemnizar al lesionado con 17.000 euros por las lesiones y secuelas en concepto de responsabilidad civil.

Antes de que se dictara la sentencia, y de que el acusado aceptara expresamente el acuerdo, la defensa pidió la sustitución de parte de la pena privativa de libertad en virtud del artículo 89 del Código Penal, de manera que el condenado (que lleva cerca de un año en prisión provisional por esta causa) pueda cumplir en España los cuatro primeros años para, a continuación, ser expulsado a su país de origen, Perú. La solicitud, a la que no se opuso el fiscal, quedó pendiente para su resolución tras la deliberación de la Sala.

Los hechos del caso se remontan a la madrugada del 24 de noviembre del año pasado, cuando el ya condenado, J.L.C.Z., se encontró en las inmediaciones de la discoteca Amadeus de la ciudad con L.A.J.P. y se abalanzó sobre él de forma «inopinada y sorpresiva» -según el escrito de acusación que se ha dado por aceptado-, eliminando la posibilidad de defensa y agrediéndole con el cuchillo de diez centímetros que portaba, «con evidente propósito de causarle la muerte» y con «al menos tres cuchilladas seguidas». Como consecuencia de estas agresiones la víctima sufrió heridas penetrantes por arma blanca en el hemitórax izquierdo, en el hueco axilar del mismo lado y en la cara, afectándole al labio superior derecho, lesiones que presentaron «la potencialidad suficiente para haberle causado la muerte de no haber sido rápidamente atendido».

Aunque inicialmente la defensa del acusado pidió su libre libre absolución por entender que no era responsable de ningún delito, finalmente aceptó la condena por un delito de asesinato en grado de tentativa, manifestando su derecho a no recurrir la condena.

