Los bancos informaron al concejal Alfredo Blanco del aval del soterramiento en septiembre de 2010

El Ayuntamiento de Valladolid ha aportado al Juzgado de Instrucción número 4 un correo electrónico enviado por el representante del BBVA al exconcejal de Hacienda Alfredo Blanco y actual edil del PP en el que le informa sobre la necesidad de agilizar la firma del aval. En el mensaje, fechado el 14 de septiembre de 2010, cinco meses antes de la rúbrica del crédito, se dice expresamente: «Como te hemos adelantado esta mañana por teléfono, es de máxima urgencia que contemos con las 'comfort letter' firmadas, de cara a instrumentar la potencial financiación puente a finales de este mes de septiembre». En el mismo mensaje, se dice que se adjuntan las versiones de las cartas de conformidad que deberían firmar cada uno de los socios. Asimismo, se incorporan las versiones con cambios comparados sobre las cartas ya firmadas en la financiación puente de 31 de julio de 2008.

El Consistorio considera que este documento contradice la versión que Blanco ofreció en su declaración ante la jueza, en la que aseguró que él no tuvo nada que ver con este proceso. Este correo electrónico, junto con otro que se aporta en el recurso de reposición de las entidades contra la anulación del aval, fue enviado por el representante de las seis entidades bancarias a Alfredo Blanco por su doble condición de consejero de Alta Velocidad y responsable de la Hacienda municipal, «lo que iría en contra de la afimación que Blanco realizó en su interrogatorio el pasado 11 de enero de 2017, de que todos los asuntos referidos al soterramiento del tren los llevaban personalmente el anterior alcalde, el concejal de Movilidad, Manuel Sánchez, y el asesor ferrioviario», destaca el escrito del Ayuntamiento.

De hecho, Manuel Sánchez no aparece en copia del correo. Según recuerdan los letrados municipales, Alfredo Blanco afirmó que él no era competente para haber conocido y tramitado la carta de conformidad, pues esa responsabilidad recaía en el departamento de Manuel Sánchez. «Esta teoría discrepa de la que tenían las seis entidades bancarias pues se dirigieron a él como concejal de Hacienda y no al concejal de Movilidad para que tramitase esa carta de conformidad», se lee.

A juicio del Ayuntamiento, este correo demostraría que, además de no ser cierta la afirmación que realizó Alfredo Blanco durante su interrogatorio el 11 de enero de 2017, cuando dijo que la primera vez que oyó hablar del aval fue cuando se publicó en el periódico de la denuncia que iba a interponer el Consistorio en octubre de 2015, el edil conocía de su existencia, «como mínimo, desde septiembre de 2010».