La renuncia definitiva del Ayuntamiento deja la muralla fuera del 1,5% Cultural Paño de la muralla de Segovia, en el lado norte. / Rafael de Rojas El proyecto, cuantificado en un millón de euros, se queda descolgado por segunda vez de los fondos ministeriales LAURA MARTÍNEZ Segovia Jueves, 10 agosto 2017, 12:26

El ambicioso proyecto de rehabilitación de la muralla de Segovia, cuantificado en un millón de euros, vuelve a quedarse fuera de la convocatoria de 1,5% Cultural. La primera vez fue rechazado por el Gobierno y en esta ocasión ni siquiera se someterá a la criba, ya que el equipo de gobierno socialista ha decidido definitivamente renunciar a estos fondos, como confirmó ayer la alcaldesa, Clara Luquero.

Ya lo dejó entrever a finales de julio la concejala de Patrimonio, Claudia de Santos, cuando lamentó las dificultades para conseguir fondos para un proyecto que lleva «en el cajón dos ó tres años» y que pretende actuar en la cara norte de la muralla y en toda la zona del Hospital de la Misericordia. La convocatoria, que cuenta con una aportación por parte del Ministerio de Fomento de 50.520.823 euros, fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del día 19, y establecía un plazo de veinte días para la presentación de las solicitudes.

El problema, insistió ayer Luquero, es que el Ayuntamiento necesita 300.000 euros, ya que la convocatoria del 1,5% es participada, es decir, que en función del coste total del proyecto el Ayuntamiento debe aportar un porcentaje y tenerlo en el bolsillo cuando se pide la subvención. Y las arcas municipales no presumen precisamente de liquidez, «y hay otras muchas necesidades» . Claudia de Santos apostilló que «es imposible no solo por tener que reservar el dinero, que es el principal condicionante, pero la comunicación oficial de la concesión o no concesión de ayudas de la edición pasada ha llegado hace unos días. Imagínate que nosotros hubiésemos tenido en una huchita todo ese dinero año y pico... Las condiciones han empeorado ostensiblemente: las de acceso y las de los ayuntamientos desde la Ley Montoro, con la que no podemos endeudarnos y es muy difícil hacer inversión. Estamos hablando, además, de una cantidad alta».

Nueva aprobación inicial

Respecto al Plan Especial de Áreas Históricas de Segovia (Peahis), Luquero señaló que se entregará a la Junta de Castilla y León «mañana o pasado». La alcaldesa explicó que habrá que pasar por una nueva aprobación inicial, «porque en este proceso ha habido muchas modificaciones importantes que nos obligan legalmente a hacerlo». En principio, dijo, el trabajo técnico municipal, «se puede dar por acabado, a la espera de que la Junta diga qué se acepta y qué hay que variar para poder seguir trabajando». La alcaldesa destacó «el grado de colaboración que se ha mantenido entre las dos administraciones, que se han estado reuniendo periódicamente, técnicos del Ayuntamiento y de la Junta, para ir viendo todo paso a paso». De lo que se trata, concluyó Luquero, «es de tener el mejor documento posible, pero también lo antes posible».