«(Echenique) Que tú fueses el mejor espermatozoide de tu fecundación da mucho que pensar» Cosme Aranguren, durante un pleno del Ayuntamiento de Segovia. / Antonio de Torre Polémico tuit del portavoz municipal de UPyD en Segovia, Cosme Aranguren, al dirigente de Podemos, Pablo Echenique Q. Y. Segovia Jueves, 1 febrero 2018, 18:05

Las redes sociales son objeto de polémica desde el mismo momento en el que fueron creadas. La libertad con la que cada usuario es capaz de expresar sus opiniones sobre política, deporte o cualquier otra cuestión que considere oportuna suscita cada día innumerables discusiones, que en muchas ocasiones tiene como protagonistas a personas del ámbito público.

El pasado martes, el secretario de organización de Podemos, Pablo Echenique, felicitó al rey Felipe VI por su 50 cumpleaños con un tuit cargado de ironía. «Feliz cumpleaños a nuestro jefe de Estado que se elige por fecundación, es constitucionalmente inviolable, gana 10.000 euros al mes, toma sopa con tres platos, vive en un palacio en medio del bosque e impone el collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro a una niña de 12 años», expuso Echenique en la red social.

En apenas unos minutos, el tuit del dirigente de Podemos obtuvo miles de retuits y de respuestas, tanto a favor de la particular felicitación de Echenique como en contra de sus argumentos. Entre estos últimos figura el concejal del Ayuntamiento de Segovia y portavoz municipal de UPyD, Cosme Aranguren, quien respondió de la siguiente forma: «Hablando de fecundación... el que tú fueses el mejor espermatozoide de tu fecundación da mucho que pensar...».

Respuesta del concejal de UPyD, Cosme Aranguren, a Pablo Echenique. / El Norte

La respuesta de Aranguren ha sido ratificada por el propio portavoz de la formación magenta en declaraciones a este periódico. «Es una cuenta personal, no es oficial. Ahí no represento al partido ni al Ayuntamiento. Es una opinión personal y no creo que que sea noticiable», ha declarado asombrado. «De temas personales no hablo, nunca lo hecho y nunca lo voy a hacer», concluyó Aranguren.

No está de acuerdo con el portavoz municipal de UPyD la procuradora de Podemos en las Cortes de Castilla y León por Segovia, Natalia del Barrio, quien califica el tuit de Aranguren de «falta de respeto inadmisible porque descalifica personalmente». Del Barrio rechaza el argumento dado por el concejal de que se trata de una cuenta personal, y asegura «que es un cargo público elegido por la ciudadania de Segovia, y como tal hay que ser ejemplarizante, tanto cuando ejerces como tal como cuando estás a título personal o individual». Por último, la procuradora de Podemos (formación que no tiene representación en el Ayuntamiento de Segovia) no ha descartado solicitar una rectificación pública a Cosme Aranguren.