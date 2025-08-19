El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un agente forestal observa el lago de Sanabria desde la localidad de San Martin de Castañeda. Alberto Mingueza

Zamora

El viento no da tregua en la Alta Sanabria: «Los Bomberos están a la espera de si llega el fuego al pueblo»

Una densa nube de humo ha obligado a retirar a primera hora de la tarde los medios aéreos que trabajan en el incendio de Porto, donde preocupa el avance del frente este sobre tres localidades

Jenifer Santarén

Jenifer Santarén

Puente de Sanabria

Martes, 19 de agosto 2025, 22:12

Otra vez el viento. El incendio forestal de Porto de Sanabria no da tregua y el cambio en las condiciones atmosféricas complica de nuevo el ... control de las llamas, que amenazan en torno a una docena de localidades próximas al barranco de Forcadura y al cañón del Tera. La lluvia de ceniza que teñía el cielo a las afueras de la localidad de Puente de Sanabria, donde se ha establecido el Puesto de Mando Avanzado, confirmaba que se cumplían los peores presagios para una tarde que se sabía podía tornarse en complicada.

