El viento no da tregua en la Alta Sanabria: «Los Bomberos están a la espera de si llega el fuego al pueblo»

Otra vez el viento. El incendio forestal de Porto de Sanabria no da tregua y el cambio en las condiciones atmosféricas complica de nuevo el ... control de las llamas, que amenazan en torno a una docena de localidades próximas al barranco de Forcadura y al cañón del Tera. La lluvia de ceniza que teñía el cielo a las afueras de la localidad de Puente de Sanabria, donde se ha establecido el Puesto de Mando Avanzado, confirmaba que se cumplían los peores presagios para una tarde que se sabía podía tornarse en complicada.

El descenso de las temperaturas y el incremento de la humedad durante la noche habían permitido lograr avances, pero el cambio en las condiciones de visibilidad, con una nube de humo cada vez más densa, ha obligado a retirar los medios aéreos a primera hora de la tarde, saltando el fuego la línea de defensa levantada en torno a las localidades.

En concreto, preocupa el posible avance de tres frentes activos. En especial, en la zona este, con dos lenguas de fuego que acechan los municipios de Vigo de Sanabria, Murias y San Ciprián de Sanabria, aunque por el momento se ha logrado «contener» el paso de las llamas, tal y como asegurado Miguel García Rodríguez, Director Técnico de Extinción del incendio originado el pasado jueves en Porto de Sanabria, a última hora de la tarde.

1 /

«Estamos trabajando en la zona este del incendio, que es la que va con más fuerza, con comportamientos muy extraños y con unas longitudes de llama muy altas, que a partir de las cinco de la tarde han hecho muy difícil el trabajo de los medios aéreos», detallaba, reseñando que, en todo caso, había efectivos terrestres desplegados en las localidades más cercadas, listos para actuar si se aproximaban las llamas.

«Hemos estado durante todo el día en la línea de defensa por si llegara esta situación. Pensamos que no producirá pero se han preparado líneas de contención por si acaso», ha aseverado. Tras el cambio en el comportamiento de las llamas, se ha tratado de cerrar el paso del fuego con maquinaria pesada. Y las esperanzas están puestas en que la llegada de la noche traiga consigo nuevamente condiciones ambientales que faciliten la labor de los trabajadores del operativo de extinción: «Tenemos ahí una ventana de oportunidad y esperamos que nos permita trabajar con fuego técnico».

En la parte oeste, la «menos cambiante», preocupa una tercera lengua que se cierne sobre San Martín de Castañeda. Así lo atestiguan los pocos vecinos, en torno a una decena, que aún permanecen en el pueblo, evacuado el pasado lunes. Son, además, los únicos ojos en la zona, después de que el CECOPI, constituido por la Delegación Territorial de la Junta y la Subdelegación del Gobierno en Zamora, prohibiera este mediodía el acceso a los medios de comunicación a los municipios afectados, pese a la lejanía de las llamas y a la presencia de habitantes en las calles de algunas localidades evacuadas, a las que se ha podido acceder durante una breve autorización que ha sido revertida a los diez minutos.

«Estamos en el monte haciendo un cortafuegos, a la zona del incendio no nos dejan acceder, pero nos hemos quedado aquí porque es donde tenemos nuestra vida y hay que defenderlo», explicaba por teléfono Mina Fernández, de 67 años, vecina de San Martín de Castañeda y propietaria en el mismo pueblo de unos apartamientos turísticos que estaban a pleno rendimiento cuando ayer llegó la orden de evacuar. Quieren ser de ayuda a unos medios de extinción, que consideran insuficientes «ante un fuego que coge tanta largura», ya que son "quienes mejor conocen los terrenos".

Tras una noche «en vilo», con «el fuego cercando el pueblo», constataban esta tarde que las llamas se había reavivado «en lo que se conoce como la cueva de San Martín». Está lejos pero temen el empuje del viento. «Si el incendio sigue avanzando claro que estamos en peligro», aclaraba, sobre una posible entrada del frente en la localidad, que se encuentra protegida por varios medios de extinción, desde Brigadas de la Junta, UME y Diputación: «los bomberos están prácticamente a la espera de si llega el fuego al pueblo».

Lejos del realojo que se vislumbraba posible durante las primeras horas de la mañana para los 179 vecinos que han pasado la noche en el Centro de Negocios de Benavente, dos nuevas localidades engrosaban a última hora de la tarde la lista de municipios evacuados. Ribadelago Nuevo y Viejo han sido también desalojados ante el intenso humo, pese a que desde que la dirección de extinción se apuntaba esta tarde únicamente a posibles confinamientos de estas u otras localidades.