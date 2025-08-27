El viento amenaza con complicar más la situación de los incendios de Sanabria, que mantienen tres focos activos

El fuego no da tregua en la provincia de Zamora. Cuando parecía que lo peor había pasado, y ya se empezaba a hablar de ayudas, ... las llamas recordaron que seguían ahí. El domingo, 25 de agosto, se decretó el desalojo de cinco localidades en Sanabria: San Ciprián de Sanabria, Coso, Rábano, Barrio de Rábano y Escuredo (las cuatro primeras ya habían sido evacuadas una semana antes).

Y las previsiones para los próximos días no son demasiado halagüeñas, al menos en dos de los focos sobre los que se actúa en estos momentos. Según la Junta de Castilla y León, en la pasada noche se trabajó muy bien en el foco de San Ciprián, y esperan que se logre estabilizar en breve.

Peores son las predicciones en los Cañones de Tera. Allí, la inaccesibilidad del terreno está dificultando mucho las tareas, lo que provocará que se tarde varios días en poder controlar. Pero lo peor está en La Baña, donde el fuego, aunque con ciertas mejorías, «todavía está descontrolado», han explicado desde la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora.

En cuanto a las previsiones meteorológicas, esta tarde el viento podría complicar las labores de los medios que trabajan en la zona. No obstante, la bajada de temperaturas y la humedad relativa, que no dejará lluvias o éstas serán simbólicas, han señalado, será un factor positivo.

En cualquier caso, desde la Junta han afirmado que no pueden asegurar cómo van a evolucionar los incendios en las próximas horas.

Ayudas para afectados por los incendios

La Junta de Castilla y León ya ha habilitado el formulario para que los Ayuntamientos propietarios de un bien Patrimonio Cultural de Castilla y León, que haya resultado dañado por los incendios, soliciten ayudas.

Además, la Administración autonómica, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL), ha puesto en marcha líneas específicas de financiación para ayudar a los empresarios y profesionales de Castilla y León afectados por los incendios.

El objeto de las medidas, explicaron, «es bonificar los préstamos concedidos por las entidades financieras y avalados por Iberaval a los autónomos, pymes y midcaps ubicados en las zonas de la Comunidad afectadas por los incendios para que puedan acceder a financiación en condiciones preferentes».

Por una parte, se ha abierto una línea para autónomos y microempresas -menos de 10 empleados-, a través de la que se bonificará el total de los costes financieros. A ella se suma otra línea para empresas con 10 o más empleados, mediante la que se bonificará hasta el 2,5% de los gastos financieros. La tramitación de estas líneas se puede realizar en las oficinas de Iberaval ubicadas en cada una de las capitales de provincia de la Comunidad, así como en la de Ponferrada (León).