El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los Reyes, este miércoles durante su visita a la Casa Parque Natural del Lago de Sanabria para conocer de primera mano la evolución de los incendios.

Ver 8 fotos
Los Reyes, este miércoles durante su visita a la Casa Parque Natural del Lago de Sanabria para conocer de primera mano la evolución de los incendios. Casa Real

Los Reyes llegan a Sanabria para conocer la última hora y la situación de los incendios forestales

En el Monasterio de San Martín de Castañeda mantienen un encuentro con vecinos que fueron desalojados del municipio el 18 de agosto

E. N.

Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:11

Los Reyes llegaron este miércoles por la mañana a la Casa del Parque Natural del Lago de Sanabria, en el municipio de Galende, desde donde se han desplazado al Puesto de Mando Avanzado instalado para conocer la última hora y el estado de situación de los incendios forestales de este miércoles, además de saludar a algunos representantes de los equipos de extinción para agradecer su labor, según recoge Ical.

Aunque la intención inicial era comenzar en el mirador del Cañón de Forcadura, no ha sido posible por el cambio de aire y la poca visibilidad que permite el humo de los incendios que se reavivaron esta semana. Nada más aterrizar, sus majestades saludaron al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco; la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el alcalde de Galende, Miguel Angel Martos.

Noticias relacionadas

¿Quién ha provocado los incendios en Castilla y León? Estos son los perfiles de los presuntos autores

¿Quién ha provocado los incendios en Castilla y León? Estos son los perfiles de los presuntos autores

Estas son las 54 nuevas localidades incluidas en el listado de afectadas por grandes incendios

Estas son las 54 nuevas localidades incluidas en el listado de afectadas por grandes incendios

«Los pirómanos no son los causantes de la mayor catástrofe de incendios hasta la fecha»

«Los pirómanos no son los causantes de la mayor catástrofe de incendios hasta la fecha»

También asistieron la consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta, Leticia García, el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, así como los alcaldes de Trefacio, Porto, Escudero y Doney, y los pedáneos de Vigo de Sanabria, San Martín de Castañeda, Ribadelago Viejo y Nuevo, Murias, Rábano de Sanabria y Barrio de Rábano.

Igualmente, durante su visita se acercaron al Monasterio de San Martín de Castañeda, donde mantuvieron un encuentro con algunos de los vecinos que fueron desalojados del municipio el 18 de agosto y que regresaron esta semana. También se verán con los representantes de los sectores ganadero, apicultor y de restauración de las pedanías afectadas por el incendio de Porto de Sanabria.

Posteriormente, en la Casa del Parque Natural del Lago de Sanabria se han reunido con autoridades, alcaldes y alcaldes pedáneos de las localidades afectadas para conocer de primera mano los daños sufridos, las necesidades de los vecinos y sus planes de recuperación.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La tarjeta Buscyl llegará a 130.000 usuarios este lunes a través de un código QR
  2. 2

    Destrozan y roban material valorado en 12.000 euros de una peluquería de Delicias
  3. 3

    El único detenido por el tiroteo mortal de Ávila pidió el alta voluntaria en el Río Hortega
  4. 4

    La autopsia confirma que el joven marroquí hallado en la carretera de San Román murió atropellado
  5. 5 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  6. 6 Adelanta a más de 170 kilómetros por hora a la Policía y acaba detenido por no tener carné
  7. 7 El Gadis que revitalizará las Galerías Avenida del Paseo de Zorrilla abre este jueves
  8. 8

    Llega a la Feria de Valladolid un novedoso carrusel que solo ha estado dos veces en España
  9. 9 «Ronaldo estaba muy triste el día de la venta... No se quería ir así»
  10. 10 Baja las verjas para evitar que un hombre robe en su súper de Farnesio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Los Reyes llegan a Sanabria para conocer la última hora y la situación de los incendios forestales