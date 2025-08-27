El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Efectos del incendio iniciado en la localidad de Yeres (León), y que ha afectado al paraje de Las Médulas, este martes. César Hornija/Ical

Castilla y León

Estas son las 54 nuevas localidades incluidas en el listado de afectadas por grandes incendios

Son núcleos de población de las provincias de León y Zamora, además de Navapalva (Ávila)

E. N.

Miércoles, 27 de agosto 2025, 10:19

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publicó este miércoles una orden de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, con la inclusión de 54 poblaciones en el listado de términos municipales y localidades de Castilla y León afectados por grandes incendios forestales durante el verano de 2025. Están repartidas en las provincias de León y Zamora, y Navapalva (Ávila).

La orden recogió, según la Agencia Ical, que, ante la situación extraordinaria y excepcional generada por los incendios forestales en Castilla y León, el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó el 20 de agosto el acuerdo por el que se programan actuaciones para la recuperación de las zonas afectadas por las llamas en las últimas semanas.

Noticias relacionadas

¿Quién ha provocado los incendios en Castilla y León? Estos son los perfiles de los presuntos autores

¿Quién ha provocado los incendios en Castilla y León? Estos son los perfiles de los presuntos autores

«Los pirómanos no son los causantes de la mayor catástrofe de incendios hasta la fecha»

«Los pirómanos no son los causantes de la mayor catástrofe de incendios hasta la fecha»

Además, el Bocyl incluyó ocho localidades que han sido evacuadas en algún momento con motivo de los incendios forestales durante el verano de 2025 en las provincias de Ávila, León y Zamora, de cara a la solicitud de ayudas.

A continuación puede consultar las nuevas localidades incluidas:

Ávila

Navaluenga-Navapalva

León

Acebedo

Acebedo-Liegos

Acebedo-La Uña

Los Barrios de Luna-Mora de Luna

Los Barrios de Luna-Portilla de Luna

Los Barrios de Luna-Sagüera de Luna

Los Barrios de Luna-Vega de Caballeros

Boca de Huérgano-Besande

Boca de Huérgano

Boca de Huérgano-Siero de la Reina

Borrenes

Borrenes-San Juan de Paluezas

Burón

Burón-Cuénabres

Burón-Lario

Burón-Polvoredo

Burón-Retuerto

Burón-Vegacerneja

Carucedo-Campañana

Carucedo-El Carril

Carucedo-La Barosa

Carucedo-Lago de Carucedo

Carucedo-Villarrando

Carrocera-Piedrasecha

Carrocera-Viñayo

Encinedo-Castrohinojo

Encinedo

Encinedo-Forna

Encinedo-Losadilla

Encinedo-Santa Eulalia de Cabrera

Encinedo-Trabazos

Oseja de Sajambre

Oseja de Sajambre-Pío de Sajambre

Oseja de Sajambre-Ribota de Sajambre

Oseja de Sajambre-Soto de Sajambre

Oseja de Sajambre-Vierdes de Sajambre

Puente de Domingo Flórez-Castroquilame

Puente de Domingo Flórez

Puente de Domingo Flórez-Robledo de Sobrecastro

Puente de Domingo Flórez-Salas de la Ribera

Puente de Domingo Flórez-San Pedro de Trones

Puente de Domingo Flórez-Vega de Yeres

Soto y Amío-Garaño

Zamora

Galende-Cubelo

Galende-El Puente

Galende

Galende-Ilanes

Galende-Pedrazales

Galende-Rabanillo

Puebla de Sanabria

Rosinos de la Requejada-Escuredo

Trefacio

Trefacio-Villarino de Sanabria

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La tarjeta Buscyl llegará a 130.000 usuarios este lunes a través de un código QR
  2. 2

    El único detenido por el tiroteo mortal de Ávila pidió el alta voluntaria en el Río Hortega
  3. 3

    Destrozan y roban material valorado en 12.000 euros de una peluquería de Delicias
  4. 4 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  5. 5 Adelanta a más de 170 kilómetros por hora a la Policía y acaba detenido por no tener carné
  6. 6 Baja las verjas para evitar que un hombre robe en su súper de Farnesio
  7. 7 El Gadis que revitalizará las Galerías Avenida del Paseo de Zorrilla abre este jueves
  8. 8

    La autopsia confirma que el joven marroquí hallado en la carretera de San Román murió atropellado
  9. 9 La autopsia descarta el homicidio en la muerte de un subinspector de la Policía Nacional en Valencia
  10. 10 Un muerto y cuatro heridos tras caer con un coche desde siete metros de altura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Estas son las 54 nuevas localidades incluidas en el listado de afectadas por grandes incendios

Estas son las 54 nuevas localidades incluidas en el listado de afectadas por grandes incendios