Estas son las 54 nuevas localidades incluidas en el listado de afectadas por grandes incendios

Castilla y LeónEstas son las 54 nuevas localidades incluidas en el listado de afectadas por grandes incendios
Son núcleos de población de las provincias de León y Zamora, además de Navapalva (Ávila)
E. N.
Miércoles, 27 de agosto 2025, 10:19
El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publicó este miércoles una orden de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, con la inclusión de 54 poblaciones en el listado de términos municipales y localidades de Castilla y León afectados por grandes incendios forestales durante el verano de 2025. Están repartidas en las provincias de León y Zamora, y Navapalva (Ávila).
La orden recogió, según la Agencia Ical, que, ante la situación extraordinaria y excepcional generada por los incendios forestales en Castilla y León, el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó el 20 de agosto el acuerdo por el que se programan actuaciones para la recuperación de las zonas afectadas por las llamas en las últimas semanas.
Además, el Bocyl incluyó ocho localidades que han sido evacuadas en algún momento con motivo de los incendios forestales durante el verano de 2025 en las provincias de Ávila, León y Zamora, de cara a la solicitud de ayudas.
A continuación puede consultar las nuevas localidades incluidas:
Ávila
Navaluenga-Navapalva
León
Acebedo
Acebedo-Liegos
Acebedo-La Uña
Los Barrios de Luna-Mora de Luna
Los Barrios de Luna-Portilla de Luna
Los Barrios de Luna-Sagüera de Luna
Los Barrios de Luna-Vega de Caballeros
Boca de Huérgano-Besande
Boca de Huérgano
Boca de Huérgano-Siero de la Reina
Borrenes
Borrenes-San Juan de Paluezas
Burón
Burón-Cuénabres
Burón-Lario
Burón-Polvoredo
Burón-Retuerto
Burón-Vegacerneja
Carucedo-Campañana
Carucedo-El Carril
Carucedo-La Barosa
Carucedo-Lago de Carucedo
Carucedo-Villarrando
Carrocera-Piedrasecha
Carrocera-Viñayo
Encinedo-Castrohinojo
Encinedo
Encinedo-Forna
Encinedo-Losadilla
Encinedo-Santa Eulalia de Cabrera
Encinedo-Trabazos
Oseja de Sajambre
Oseja de Sajambre-Pío de Sajambre
Oseja de Sajambre-Ribota de Sajambre
Oseja de Sajambre-Soto de Sajambre
Oseja de Sajambre-Vierdes de Sajambre
Puente de Domingo Flórez-Castroquilame
Puente de Domingo Flórez
Puente de Domingo Flórez-Robledo de Sobrecastro
Puente de Domingo Flórez-Salas de la Ribera
Puente de Domingo Flórez-San Pedro de Trones
Puente de Domingo Flórez-Vega de Yeres
Soto y Amío-Garaño
Zamora
Galende-Cubelo
Galende-El Puente
Galende
Galende-Ilanes
Galende-Pedrazales
Galende-Rabanillo
Puebla de Sanabria
Rosinos de la Requejada-Escuredo
Trefacio
Trefacio-Villarino de Sanabria
