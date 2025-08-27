Estas son las 54 nuevas localidades incluidas en el listado de afectadas por grandes incendios

Efectos del incendio iniciado en la localidad de Yeres (León), y que ha afectado al paraje de Las Médulas, este martes.

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publicó este miércoles una orden de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, con la inclusión de 54 poblaciones en el listado de términos municipales y localidades de Castilla y León afectados por grandes incendios forestales durante el verano de 2025. Están repartidas en las provincias de León y Zamora, y Navapalva (Ávila).

La orden recogió, según la Agencia Ical, que, ante la situación extraordinaria y excepcional generada por los incendios forestales en Castilla y León, el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó el 20 de agosto el acuerdo por el que se programan actuaciones para la recuperación de las zonas afectadas por las llamas en las últimas semanas.

Además, el Bocyl incluyó ocho localidades que han sido evacuadas en algún momento con motivo de los incendios forestales durante el verano de 2025 en las provincias de Ávila, León y Zamora, de cara a la solicitud de ayudas.

A continuación puede consultar las nuevas localidades incluidas:

Ávila

Navaluenga-Navapalva

León

Acebedo

Acebedo-Liegos

Acebedo-La Uña

Los Barrios de Luna-Mora de Luna

Los Barrios de Luna-Portilla de Luna

Los Barrios de Luna-Sagüera de Luna

Los Barrios de Luna-Vega de Caballeros

Boca de Huérgano-Besande

Boca de Huérgano

Boca de Huérgano-Siero de la Reina

Borrenes

Borrenes-San Juan de Paluezas

Burón

Burón-Cuénabres

Burón-Lario

Burón-Polvoredo

Burón-Retuerto

Burón-Vegacerneja

Carucedo-Campañana

Carucedo-El Carril

Carucedo-La Barosa

Carucedo-Lago de Carucedo

Carucedo-Villarrando

Carrocera-Piedrasecha

Carrocera-Viñayo

Encinedo-Castrohinojo

Encinedo

Encinedo-Forna

Encinedo-Losadilla

Encinedo-Santa Eulalia de Cabrera

Encinedo-Trabazos

Oseja de Sajambre

Oseja de Sajambre-Pío de Sajambre

Oseja de Sajambre-Ribota de Sajambre

Oseja de Sajambre-Soto de Sajambre

Oseja de Sajambre-Vierdes de Sajambre

Puente de Domingo Flórez-Castroquilame

Puente de Domingo Flórez

Puente de Domingo Flórez-Robledo de Sobrecastro

Puente de Domingo Flórez-Salas de la Ribera

Puente de Domingo Flórez-San Pedro de Trones

Puente de Domingo Flórez-Vega de Yeres

Soto y Amío-Garaño

Zamora

Galende-Cubelo

Galende-El Puente

Galende

Galende-Ilanes

Galende-Pedrazales

Galende-Rabanillo

Puebla de Sanabria

Rosinos de la Requejada-Escuredo

Trefacio

Trefacio-Villarino de Sanabria