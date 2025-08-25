El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una cierva y su cría recorren la Sierra de la Culebra tras los incendios. Javier Talegón

La fauna de Zamora en peligro tras los incendios: «Se reduce el refugio, el alimento y los puntos de agua»

El biólogo Javier Talegón afirma que la devastación del fuego obliga a los animales a huir de sus territorios mientras la gestión forestal posterior añade nuevas amenazas

Lucía San José

Valladolid

Lunes, 25 de agosto 2025, 19:26

Donde antes se extendían densos pinares y matorrales, ahora solo quedan montes ennegrecidos y árboles convertidos en esqueletos. Los incendios de este mes han devastado ... una vez más grandes terrenos en la provincia de Zamora, en pleno área de distribución del lobo ibérico, lo que ha obligado a los animales a desplazarse ante la falta de vegetación, presas y puntos de agua. «Se han quemado miles y miles de hectáreas que han afectado a los territorios de varias decenas de manadas y a sus zonas de reproducción», explica el biólogo Javier Talegón.

