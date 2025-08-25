Ecologistas exige la suspensión «inmediata» de la caza en zonas afectadas por los incendios

E. N. Lunes, 25 de agosto 2025, 10:46 Comenta Compartir

La Federación de Ecologistas en Acción de Castilla y León exigió este lunes la suspensión de la media veda «de manera inmediata» y de cualquier modalidad de caza en todos los terrenos de la comunidad afectados por los incendios y sus áreas limítrofes. «Aunque son varias las actividades que se prohíben en el medio, incluso en algunos lugares se llega a limitar cualquier tipo de actividad al aire libre, la caza no se encuentra entre ellas», lamentan.

Por ello, la organización ha registrado una petición a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León para que se suspenda todas las actividades cinegéticas en las zonas afectadas, debido a las condiciones climatológicas adversas que está sufriendo la autonomía y que «tiene movilizado a una parte importante de sus efectivos de campo en las labores del operativo de incendios, no pudiendo atender con unas mínimas garantías el control y vigilancia de la actividad cinegética».

Además, en un comunicado difundido por Ical, subrayan que «esas mismas condiciones de calor extremo están afectando de manera considerable la defensa de las especies de fauna silvestre que se encuentran en periodo hábil para su caza».

Según relatan, «las consecuencias de los incendios para el medio natural y la fauna han sido inmensas y aún incalculables, más aún teniendo en cuenta el alto valor ecológico y natural de algunos de los ecosistemas afectados en los que habitan especies de fauna silvestre de relevancia en la comunidad, tanto cinegéticas como no cinegéticas».

«Garantizar su conservación»

En ese sentido, inciden en que los incendios forestales en zonas naturales provocan una destrucción inmediata medible en hectáreas y fácilmente visible pero existen daños sobre el ecosistema que pueden ser aún mayores y afectar a muchas partes del mismo y, de manera directa y especial, a la fauna, como afecciones sobre la calidad del aire, la disponibilidad de alimento, la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, la pérdida de hábitat, etc. «Todo ello obliga a tomar medidas de emergencia que competen directamente a la Consejería de Medio Ambiente, encaminadas a prevenir los daños sobre ecosistemas y fauna, pérdida de cubierta vegetal, permitir la regeneración natural de especies de flora y la cría y alimentación de especies de fauna», destacan.

Asimismo, añaden que «si la argumentación lógica y de conservación no es suficiente para la Consejería, atendiendo a la Ley de Caza de Castilla y León, la actividad cinegética debe practicarse desde una adecuada planificación con el objeto de garantizar la conservación de las especies y la sostenibilidad de los recursos cinegéticos, de acuerdo con los principios generales establecidos en la normativa en materia de conservación del patrimonio natural y la biodiversidad».