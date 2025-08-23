Víveres desde Valladolid para las «víctimas silenciosas» de los incendios Pacma recoge más de dos toneladas de pienso y 300 kilos de alimentos para la fauna silvestre afectada por los fuegos forestales

Ana Manzano, voluntaria de Pacma en Valladolid, coloca algunos de los víveres donados para la fauna afectada por los incendios forestales que asolan Castilla y León.

«Qué necesitáis», repetían una y otra vez las numerosas personas que, de manera individual y voluntaria, se acercaron este sábado por la mañana hasta el aparcamiento del estadio José Zorrilla para acudir al llamamiento de Pacma y mostrar, una vez más, la cara más solidaria de Valladolid. En esta ocasión, para entregar víveres y alimentos para la fauna silvestre afectada por los incendios forestales que asolan Castilla y León. Porque los animales, las «víctimas silenciosas» de los fuegos, como se refirió la coordinadora del Partido Animalista en la provincia, María Hernández, han visto cómo las llamas han arrasado a su paso tanto su hogar, su hábitat, como su alimento. «Vamos a abastecer lo que podamos y a ver por dónde podemos entrar, porque está todo arrasado y los animales estarán muertos de hambre y de sed los pobres», afirmó la portavoz del colectivo, que avanzó que la previsión es organizar «más recogidas, todas las que podamos» de estas características.

En apenas cuatro horas –dos este sábado, de 12:00 a 14:00 horas y otras dos el viernes–, la organización logró recolectar más de dos toneladas de pienso, «varias» toneladas de alpacas y aproximadamente 300 kilos de alimentos como frutas, zanahorias o pienso de animales domésticos para esparcir a su paso por la superficie forestal y que la fauna pueda alimentarse libremente. De hecho, solo en sandías, y en apenas una hora, lograron recoger más de cien kilos.

Todo un maletero de un monovolumen cargado de este fruto con destino, fundamentalmente, Boca de Huérgano (León) y la zona de Cervera de Pisuerga (Palencia). «La sandía es fácil de abrir y de romper; ayudará mucho a refrescar a animales como pájaros, jabalíes...», apuntaba Ana Manzano, voluntaria de Pacma Valladolid, mientras recolocaba y trataba de ganar espacio en el portaequipajes, a la espera de más víveres que ayuden a subsistir a la fauna asolada por los fuegos.

Los voluntarios prevén llevar lo recolectado entre el domingo y el martes a Boca de Huérgano y la zona de Cervera de Pisuerga

El goteo de personas que se acercaban hasta el aparcamiento del estadio para aportar a la causa su granito no de arena, sino de cebada, avena o de maíz, entre muchos otros, fue constante durante las dos horas que los voluntarios de Pacma desplegaron su campamento base a la espera de la respuesta solidaria de la ciudadanía. Y vaya si llegó. Como Eva y Luis, dos vallisoletanos que no lo dudaron y, a primera hora, se desplazaron hasta una nave del polígono de San Cristóbal para cargar su furgoneta de «cinco o seis sacos» de alfalfa, grano y maíz. «Qué menos, y si hace falta más, volveremos», aseveró la pareja al unísono.

También en algunos pueblos

También hubo quien se acercó primero para informarse bien de qué se requería principalmente para, acto seguido, trasladarse hasta algún supermercado próximo para hacer acopio de lo demandado y llevarlo hasta el José Zorrilla. «Había gente que venía y nos decía que nos hacía un Bizum, pero nosotros solo recogemos cosas tangibles para llevarlas directamente; fundamentalmente son particulares, pero por ejemplo una empresa nos ha hecho descuentos en maíz, una panadería nos ha donado el pan duro, un mercado nos ha dado fruta... Pero es sobre todo es gente independiente que quiere aportar su granito de arena, como un hombre mayor que nos ha traído una bolsita de avena de casa. Cada detalle cuenta», apostilló María Hernández.

La idea es llevar todo lo recolectado, tanto en vehículos y furgonetas particulares como de la propia organización, entre el domingo y el martes con destino Boca de Huérgano y la zona de Cervera de Pisuerga. Aunque todo dependerá de la disponibilidad, puesto que son voluntarios y tienen responsabilidades laborales y familiares. «Cuanta más gente pueda, mejor, porque todo esto nos ha desbordado un poco, la gente ha respondido muy bien», sentenció la coordinadora de Pacma Valladolid, visiblemente agradecida con la reacción a su llamamiento tanto de la ciudad como de varias localidades como Villalba de los Alcores, donde el viernes acudieron a recoger víveres.

