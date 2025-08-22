El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Coto de caza arrasado por un incendio en Castilla y León en una imagen de archivo. Efe

PACMA arremete contra la Junta por permitir la caza en plena alarma extrema por incendios

El partido afirma que la propia Administración regional «ha vinculado la actividad cinegética con 128 incendios provocados entre 2013 y 2022

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 22 de agosto 2025, 10:56

El Partido Animalista PACMA expresó hoy su «indignación» ante la decisión de la Junta de Castilla y León de no prohibir la caza de media veda, a pesar de que 37 municipios de León, Zamora y Palencia se encuentran en situación de alarma extrema por riesgo de incendios forestales. La formación considera «irresponsable» que, mientras se limitan actividades cotidianas como el uso de barbacoas o el tránsito por el monte, se mantenga activa una práctica «incompatible con la protección del entorno natural y la seguridad pública».

PACMA afirmó que la propia Administración autonómica «ha vinculado la actividad cinegética con 128 incendios provocados entre 2013 y 2022, muchos de ellos intencionados para favorecer la caza de determinadas especies». En este sentido, el partido subrayó que resulta «incomprensible» que, pese a disponer de estos datos oficiales y en medio de una ola de fuegos que arrasa la Comunidad, «se permita que cazadores accedan a cotos privados en zonas donde a la ciudadanía en general se le prohíbe transitar».

Desde la formación animalista sostuvieron que la excepción otorgada a los cazadores «no solo es discriminatoria, sino que además incrementa el riesgo de nuevos focos de incendio en un momento crítico». «La prioridad debería ser proteger vidas humanas, animales y ecosistemas, no garantizar la continuidad de una actividad recreativa con antecedentes de generar graves daños medioambientales», señaló.

PACMA reclamó así la prohibición inmediata de la caza en toda Castilla y León mientras dure la alerta por incendios, así como la puesta en marcha de planes efectivos de prevención y restauración forestal. A juicio del partido, «la defensa del monte y de los animales que lo habitan no puede supeditarse a intereses privados ni a presiones del lobby cinegético».

