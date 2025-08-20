Continúan las labores de extinción en Sanabria tras una noche de evolución «favorable»

Continúan las labores de extinción en la zona del Lago de Sanabria por el fuego originado el pasado jueves en la localidad de Porto, procedente ... de las llamas de Ourense. Durante la tarde del martes, las fuertes rachas de viento, que llegaron a alcanzar los 80 kilómetros por hora, reavivaron tres focos en dos flancos, uno con progresión hacia el este y el sur, y otro por el oeste, donde se prevía una menor evolución pero que, a ultima hora obligaba a evacuar dos nuevos pueblos, Ribadelago Nuevo y Viejo, que se sumaban a la decena de municipios evacuados durante el lunes, de los que solo ha sido realojado de Doney de la Requejada este miércoles, según ha confirmado la Subdelegación del Gobierno. Por el momento, el fuego no ha entrado en ninguna de las localidades afectadas.

Entre las labores acometidas para intentar frenar el avance de las llamas hacia el Lago de Sanabria, se procedió a la «apertura de los ríos Cardena y Segundera, así como de varias represas de la zona», según ha informado la Guardia Civil. Con ello se buscaba «inundar áreas estratégicas» y generar un «cortafuegos natural de agua», provocando así la anegación algunos terrenos.

Como en días anteriores, la bajada nocturna de las temperaturas, el aumento de la humedad y el descenso de la velocidad del viento «hasta los 20 kilómetros por hora» han acompañado las labores de extinción. «El incendio ha avanzado muy poco durante la noche en dirección Sur - Este hacia las localidades próximas al Lago», han detallado desde la operativo de extinción de la Junta.

Para la jornada de hoy, se espera una «evolución favorable», al reincorporarse los medios áereos que a partir de las 17 horas del lunes tuvieron que retirarse del terreno por la baja visibibilidad que provocoba la nube de humo. Se espera que su despliegue pueda servir para consolidar el trabajo llevado a cabo con «maquinaria pesada» y las cuadrillas terrestres«. Aunque advierten de que esta previsión se podría ver alterada si el viento a partir de las 15 horas volviera a alterar su comportamiento.

En total, son 26 los incendios que continúan activos en la comunidad, ocho de ellos, incluido el de Porto, aún en nivel dos. A estos se suman otros 15 controlados, que exigen aún «vigilancia por posibles reactivaciones». La noche ha sido «favorable en general», informaban desde la Junta, aunque cada uno de ellos sigue una evolución diferente.