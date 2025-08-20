El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Vistas al Lago de Sanabria desde San Martín de Castañeda, este martes. Alberto Mingueza

Zamora

Continúan las labores de extinción en Sanabria tras una noche de evolución «favorable»

A última hora de la tarde se procedió al desalojo de otras dos localidades ante la amenaza de las llamas, que de momento no han entrado en ninguno de los municipios amenazados

Jenifer Santarén

Jenifer Santarén

Valladolid

Miércoles, 20 de agosto 2025, 14:38

Continúan las labores de extinción en la zona del Lago de Sanabria por el fuego originado el pasado jueves en la localidad de Porto, procedente ... de las llamas de Ourense. Durante la tarde del martes, las fuertes rachas de viento, que llegaron a alcanzar los 80 kilómetros por hora, reavivaron tres focos en dos flancos, uno con progresión hacia el este y el sur, y otro por el oeste, donde se prevía una menor evolución pero que, a ultima hora obligaba a evacuar dos nuevos pueblos, Ribadelago Nuevo y Viejo, que se sumaban a la decena de municipios evacuados durante el lunes, de los que solo ha sido realojado de Doney de la Requejada este miércoles, según ha confirmado la Subdelegación del Gobierno. Por el momento, el fuego no ha entrado en ninguna de las localidades afectadas.

