VTLP reclama «claridad urgente» ante las irregularidades en la oposición a Policía Municipal

Valladolid Toma la Palabra (VTLP) solicitará explicaciones al equipo de Gobierno en el Pleno del próximo lunes por las «alarmantes informaciones sobre presuntas irregularidades en el proceso selectivo para cubrir 13 plazas de Policía Municipal», publicadas por este medio, según han anunciado en un comunicado.

La portavoz de VTLP, Rocío Anguita, preguntará «qué ha pasado primero en este proceso selectivo para poner luz y transparencia en todos los procesos selectivos que se producen en el Ayuntamiento de Valladolid», según ha recogido Ical.

Anguita advirtió que «no basta con repetir el examen»: «Queremos saber qué medidas se van a tomar además de repetir la prueba, puesto que ha ocurrido esto y tenemos que saber hasta qué punto todo el sistema de examen sigue siendo confiable en nuestro Ayuntamiento».

La portavoz destacó la «gravedad» del impacto en la imagen institucional: «Creemos que el buen nombre del Ayuntamiento y de la Policía Municipal están en entredicho cuando ocurre un hecho como el que parece que ha ocurrido». Por ello, VTLP exigirá «claridad y garantías» en el próximo Pleno y preguntarán cómo se va «a solucionar la situación de forma que el proceso vuelva a ser transparente, confiable y cumpla con todas las garantías del acceso a la función pública, como tiene que ser en el Ayuntamiento de Valladolid», concluyó Anguita.