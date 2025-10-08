Visita guiada gratuita para celebrar el aniversario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús

El Norte Valladolid Miércoles, 8 de octubre 2025, 11:35 Comenta Compartir

Valladolid celebra el aniversario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús con una visita guiada gratuita. La Red de Ciudades Teresianas de España, a la que pertenece Valladolid, convierte una vez más el mes de octubre en una cita con la cultura y el patrimonio con una nueva edición del programa 'Vive las Huellas', una iniciativa que promueve actividades culturales en torno a la figura de Santa Teresa de Jesús.

El Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Concejalía de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, ofrecerá un año más al público una visita guiada gratuita a las huellas teresianas los días 16 y 17 de octubre, en dos turnos, a las 12:00 y 17:00 horas, recorriendo los espacios vinculados a la estancia de Teresa en la ciudad.

Se trata de una ruta accesible compuesta por un total de cuatro pases, con 40 personas cada uno de ellos y una duración aproximada de dos horas. Todos los interesados podrán reservar las entradas a partir de hoy y con un máximo de cuatro por persona, de forma telefónica y presencial en las Oficinas de Turismo de Valladolid ubicadas en la Acera de Recoletos, San Benito y la estación de trenes.

La salida será desde la Oficina de Turismo de la Acera de Recoletos y a partir de ese momento, los visitantes podrán conocer y disfrutar de la vida y obra de Santa Teresa de Jesús desde su llegada a la ciudad en 1568. El recorrido pasará por el Claustro de las Francesas, el Monasterio de San Joaquín y Santa Ana, la Iglesia de San Benito, la Plaza de San Pablo donde está ubicado el Palacio Real, lugar en el que vivió Santa Teresa de Jesús, hasta llegar al Convento de Santa Teresa, su cuarta fundación personal, que en la actualidad es un convento de clausura de monjas carmelitas y donde se conservan obras originales de la santa y la celda que ocupaba en sus visitas.