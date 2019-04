Villavaquerín estrena colegio tras casi dos décadas sin actividad educativa Jornada de puertas abiertas a la que asistieron numerosas familias interesadas. / Sofía Fernández La escuela Savia ofrece una alternativa de aprendizaje basada en el método pedagógico finlandés SOFÍA FERNÁNDEZ Villavaquerín Sábado, 27 abril 2019, 12:27

Aunque apenas supera los 160 habitantes, y como muchos otros pequeños pueblos de la provincia lucha contra la despoblación, la localidad vallisoletana de Villavaquerín tiene motivos por los que alegrarse, ya que hace un par de meses las antiguas instalaciones del colegio que cerró en 2001 (desde entonces los niños acuden a Tudela o Villabáñez) han vuelto a llenarse de vida gracias a la colaboración del Ayuntamiento y la propuesta educativa Savia, un proyecto inspirado en el método educativo finlandés.

Finalmente, la Consejería de Educación publicó el pasado jueves, 25 de abril, en el Bocyl la resolución por la que se autoriza el funcionamiento de este centro privado, situado en la avenida Juan Antonio Morales de la localidad, que cuenta actualmente en Villavaquerín con doce alumnos de entre tres y doce años que aprenden trabajando los contenidos propios de Infantil y Primaria de forma interdisciplinar, con tareas prácticas y útiles para la vida cotidiana en la que son los propios estudiantes los que eligen cómo desarrollar su propio aprendizaje mediante un proceso que nada tienen que ver con la educación directa tradicional que se imparte en la mayoría de los centros educativos.

Con unas modernas instalaciones, dos aulas, un gran pabellón y un recinto exterior de unos 3.500 metros cuadrados listos para que los pequeños realicen todo tipo de tareas educativas, Savia se dio a conocer a mediados de marzo en una exitosa jornada de puertas abiertas a la que asistieron más de una veintena de familias de Valladolid, Tudela de Duero o Palencia, entre otros lugares, con el fin de familiarizarse con este tipo de enseñanza.

«En junio se pusieron en contacto con el Ayuntamiento y nos pareció un buen proyecto. Por eso hemos ayudado en todo lo que hemos podido. La Junta de Castilla y León dio luz verde a las obras realizadas en el colegio, que está totalmente reformado y adaptado, y siempre que podamos aportaremos nuestro granito de arena para que este proyecto salga adelante», señalaba con orgullo Diego Recio, alcalde de la localidad. Motivos para presumir de este nuevo logro no le faltan, ya que muchos han sido los interesados en este tipo de enseñanza que propone que sean los propios alumnos los que vayan descubriendo su ritmo de aprendizaje, siempre dirigidos y bajo la supervisión de dos profesores que actualmente se encargan de la escuela, aunque está previsto que se sume uno más en las próximas semanas».

«Es una muy buena noticia para que el pueblo se llene de vida, que crezca y que haya familias que vengan si se quieren quedar, ya que tal y como están los pueblos pequeños es lo importante», añade Recio, quien explica que «están todos invitados a la inauguración oficial que tendrá lugar a mediados de mayo», que están preparando con especial ilusión desde el Ayuntamiento y el propio centro.

La escuela Savia abrió sus puertas hace cuatro años en Villanueva de Duero, pero no fue hasta el pasado mes de febrero cuando decidieron mudarse al municipio de Villavaquerín. Los inicios están siendo muy halagüeños, ya que en vista del interés que han generado en sus primeros pasos no sería extraño que se registraran nuevas matriculaciones en los próximos cursos, con el consiguiente impacto positivo que eso tendría para la localidad vallisoletana, que cuenta en la actualidad con nueve niños empadronados de entre dos y once años.

«Es muy difícil fijar población en los municipios pequeños, actualmente somos unos 160, pero desde el Consistorio estamos dispuestos a ayudar en los que podamos y si esto sirve para aumentar el padrón, llegar a 200 habitantes y por consiguiente optar a más ayudas y subvenciones para nuestros vecinos, trabajaremos en este sentido», puntualizaba el edil del municipio.

Con todos estos ingredientes queda claro que hay motivos de celebración en una localidad que ha visto cómo tras casi dos décadas sin vida en sus aulas, el método Savia ha llegado para quedarse, trasmitir valores y establecer, como su propio eslogan indica, «una educación para la vida».