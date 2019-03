Villalán de Campos abre al turismo la torre de su iglesia

Un concejo abierto para que cada vecino sea alcalde

Todos los vecinos mandan casi por igual en Villalán de Campos. Y en las elecciones del 26 de mayo, sus 33 residentes censados no votarán a unas siglas, sino a un nombre. Se presentarán aquellos que lo consideren y, quien resulte elegido, nombrará a otras dos personas de su confianza. Así renovarán el concejo abierto que rige desde que Ignacio Sánchez llegó a la alcaldía hace 12 años. Entonces, recuerda, «casi no había ni vecinos para formar una lista». La ley permite esta forma de democracia asamblearia en aquellos municipios que no llegan a los 100 habitantes. En Valladolid hay unos cuantos pero solo otros dos más aplican esta fórmula: Villamuriel de Campos y Barruelo del Valle. Desde que asumió el bastón de mando, Sánchez tuvo claro que prefería escuchar las opiniones de cada vecino antes de tomar decisiones. «Aquí no hay plenos, cada vecino es un alcalde en potencia». Se celebran siete u ocho cada año. En el último, realizado hace dos sábados, los vecinos recibieron la entrega final de su flamante torre y aprobaron el equipamiento para que lo antes posible esté operativa.