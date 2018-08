Los vecinos piden que se recurra la sentencia que absuelve a León de la Riva </p><p> / R. Jiménez La Federación Vecinal emite un comunicado en el que lamenta que «todo haya quedado en nada» EL NORTE Valladolid Jueves, 2 agosto 2018, 21:44

Tras reflexionar sobre el contenido del fallo, que exonera a los tres exmunícipes de cualquier responsabilidad, la federación, a través de un comunicado recogido por Europa Press, muestra su perplejidad y sorpresa por el mismo y recuerda que la Fiscalía, que ejercitó la acusación pública, se compone de profesionales de reconocido prestigio. Si decidieron requerir la friolera de nueve años de prisión, a un «vividor de la política» y «buen gestor donde los haya», es porque algo de razón y fundamento tendrían.

«Sorprende en extremo que, de los nueve años de cárcel solicitados por la Fiscalía (tres el Ayuntamiento), por los hechos presuntamente punibles, todo haya quedado en nada. Aquí no se trata de legos. Quienes forman y conforman la Fiscalía tienen su reconocido prestigio. Nadie puede dudar de su profesionalidad», insiste la federación.

Además, la agrupación de federaciones vecinales recuerda que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Esta es una máxima que de un tiempo a esta parte se repite con asiduidad. «No puede bastar con decir al Tribunal: yo no lo sabía y, al contrario, al Tribunal no le debería bastar una afirmación de reconocimiento de ignorancia para aceptarla como argumento de absolución. La ciudadanía ya empieza a estar harta de tanta prescripción. Aquí en esta España querida parece que todo prescribe para los de siempre. Serán sensaciones pero la lentitud de la Justicia parece que lo favorece».

Así, y después de una serena reflexión, la Federación Vecinal, «por tratarse de un asunto muy grave y que podía haber perjudicado gravemente las finanzas de la municipalidad con la firma de las susodichas cartas», insta al Ayuntamiento y a la Fiscalía a que recurran en casación ante el Tribunal Superior de Justicia esta «curiosa sentencia. No cabe una explicación tan pueril. Él no lo sabía y sus ediles lo ignoraban».