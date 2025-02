Los vecinos de Delicias exigen a Sanidad «explicaciones concretas» sobre el centro de especialidades

E. E. Viernes, 28 de febrero 2025, 14:24 Comenta Compartir

Los vecinos de Delicias no aguantan más. Están «hartos» de tener que recorrerse la ciudad -la mayoría de veces hasta Arturo Eyries, pero también al ... Edificio Rondilla o Pilarica- cada vez que piden una cita con un especialista y no van a parar hasta que el consejero de Sanidad les reciba y les dé «explicaciones concretas» del porqué no se reabre el centro de especialidades del barrio.

«La gente está muy preocupada por la situación y como nos han distraído varias veces y con muchas justificaciones, lo que queremos es que nos explique de manera detallada y precisa la situación del inmueble, porque lo único que conocemos es lo que se ha expresado a través de la prensa, que es que no se abre porque hay amianto en el edificio», dice la presidenta de la Asociación Familiar Delicias, Susana Simón, al tiempo que avanza que este mismo viernes tienen previsto solicitar formalmente la reunión «inmediata» a Alejandro Vázquez y la próxima semana registrarán la petición en la Consejería. Noticia relacionada Sin fecha para el centro de salud de la Magdalena: «Abrirá lo antes posible» Así lo acordaron este jueves en una asamblea a la que asistieron decenas de vecinos, que no ocultaron la creciente «preocupación» existente en el barrio ante la posibilidad de que la reapertura continúe dilatándose en el tiempo. «Todavía estamos esperando que nos expliquen el porqué se cerró en su día. Las explicaciones que hemos obtenido siempre son que era una época de crisis y hay alguien que vio eso como una buena salida para reducir gastos, pero no, esto es un problema a la hora del sistema sanitario para que funcione en condiciones. Han sido parches para poder darnos asistencia sanitaria, pero no en condiciones», lamenta la portavoz del colectivo. No descartan nuevas movilizaciones De momento, es el único paso en firme que dará la Asociación Familiar Delicias en lo relativo al centro de especialidades, pero no descartan nuevas movilizaciones si no les «convencen» las explicaciones y justificaciones que les proporcione el responsable de la cartera de Sanidad en Castilla y León cuando les reciba. «En función de lo que nos diga en esa reunión y qué alternativas están valorando, convocaremos otra asamblea para informar a los vecinos y decidir qué podemos ir haciendo», afirma Simón, que remarca una y otra vez que «la gente está ya muy harta de esperar». «No hay ningún tipo de iniciativa, de solución. Por parte de la Consejería de Sanidad vemos que están completamente pasivos, no están haciendo nada y siguen pasando los meses», concluye.

