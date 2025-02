Sin fecha para el centro de salud de la Magdalena: «abrirá lo antes posible»

«Han pasado más de 25 años desde que los vecinos de esta zona reclamasen esta infraestructura sanitaria que, finalmente parece que va a abrir ... dentro de poco. Deberían pedir perdón a los vecinos», aseguraba este jueves, el portavoz del grupo municipal socialista Pedro Herrero, a las puertas del centro de salud de La Magdalena.

Un complejo que, según ha confirmado la Consejería de Sanidad esta misma mañana «abrirá lo antes posible» y en el que se están «ultimando detalles de equipamiento y mobiliario». Precisamente ese 'lo antes posible' se traduce en un prolongado hartazgo entre los vecinos de la zona, que han manifestado hoy su malestar por la tardanza de la puesta en marcha de este centro con 16 años de retraso. «Ya nos han engañado bastante a los vecinos de este barrio. Ha sido una lucha diaria y paralizaron unas obras que tardaron dos años y medio en reanudar», comenta Miguel Ángel Cojo como presidente de la Asociación de Vecino 'El Refugio'. En total calculan que los vecinos afectados por la falta de este centro «serán más de seis mil, que tienen que acudir a un ambulatorio que es penoso», argumenta.

Desde la Consejería de Sanidad no se aventuran a dar una fecha o plazo definitivo para la puesta en marcha de este centro tan demandado, «nos han dicho que para el mes de marzo más o menos», apostilla Cojo. Junto a él y a las puertas del complejo, Herrero ha continuado reclamando a la Junta «que se abra sin más dilación algo que se lleva esperando especialmente desde hace 15 años» y ha calificado de «negligencia, incapacidad y malísima gestión este proyecto tan necesario para los vecinos de los barrios de Hospital, San Pedro y Belén y profesionales sanitarios del Centro de Salud de la Magdalena».

Asimismo, durante el breve acto reivindicativo del grupo socialista, el portavoz ha aludido a dos mociones de censura aprobadas por los anteriores alcaldes de la ciudad. «León de la Riva presionaba, Óscar Puente también, pero a este alcalde (en referencia a Carnero) ya no se le puede pedir nada porque nada va a exigir a la Junta, espero que cuando vengan a inaugurarlo pidan perdón a los vecinos».

En este acto ha intervenido también el concejal socialista Antonio Otero quien ha reprochado a la Junta de Castilla y León su «incompetencia» por tardar tres lustros en ejecutar esta infraestrustura. «Es una prueba del escaso interés que tiene el Partido Popular en mejorar la sanidad pública, que se evidencia también de forma expresa en el Hospital Clínico, cuyas obras de ampliación y reforma deberían de haber concluido en 2013, pero han pasado 15 años y continúan». Otero ha señalado antes de termina su intervención que «ya no tienen disculpas y más en una obra que no es nada del otro mundo», decía en referencia a unos trabajos que han supuesto 4,6 millones de euros. «Es absolutamente necesario atender como se debe en los servicios públicos esenciales, pero parece que les da lo mismo», añadía el doctor.

Todo parece estar a punto y será cuestión de días o semanas que en este centro, que se planteó por primera vez en 2009 y se paralizó con la crisis, comience una actividad diaria tan necesaria y demandada en la zona. La instalación del equipamiento en espacios comunes y consultas y la colocación del pertinente mobiliario son el paso previo a su apertura. Poniendo fin a una larga espera que se traduce en 15 años de retraso tras varios contratos fallidos y paralizaciones de obra, algo que propició numerosas protestas vecinales de los afectados, residentes del bario del Hospital y de Belén a los que da servicio este centro de salud, que abre con 16 años de retraso.

Tala de árboles

Este centro viene acompañado además de la polémica en sus retrasos (se ha ido posponiendo en varias ocasiones la fecha de apertura) por la tala de casi una veintena árboles en el Camino del Cementerio, donde está ubicado este centro de salud de 2.100 metros cuadrados, que permitirá aumentar el número de consultas e incorporar nuevos espacios que ahora no tiene el actual como un triaje de enfermería o el área de la matrona.

Estaba previsto que se talasen un total de 34 árboles para que la acera tuviera la anchura permitida y facilitase los accesos en ambas direcciones al centro de salud. «Al final por la presión vecinal hemos conseguido que solo quiten 18 y que se paralice, al menos de forma temporal, la tala de más árboles que son singulares y que llevan muchos años», señala el presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio Belén, Demetrio Saster.

Asegura que desde el Ayuntamiento les han «prometido que van a estudiar otras alternativas, al menos desde Parques y Jardines». Saster ha solicitado además entrevistas con las concejalías de Medioambiente y Movilidad para que «se tenga en cuenta que la tal es siempre la última opción», asegura.

Una tala que comenzó el pasado 17 de febrero y que despertó no solo el malestar y la indignación de los vecinos, también de asociaciones como Ecologistas en Acción, que señalaba en un comunicado que «esta tala no se produce por problema alguno en el estado del arbolado, sino únicamente por la decisión del Área de Movilidad de no haber estudiado otras alternativas».

Esa eliminación de arbolado conlleva unas labores de colocación de adoquines que continuaban este jueves en el Camino del Cementerio, donde se ubica este centro al que solo le falta comenzar a funcionar.