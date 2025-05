El vallisoletano aparejador de hoteles en África: «Aprendes a vivir con dos maletas»

La lista de países en los que ha vivido y trabajado Sergio García Castellano, vallisoletano de 35 años, es infinita. Reino Unido, República Dominicana, Bahamas, ... México, Maldivas, Senegal, Tanzania, Cabo Verde o Mauricio son solo algunos de los destinos en los que el aparejador ha levantado hoteles para la cadena hotelera Riu -durante siete años- y para Catalonia Hotels & Resorts -en la actualidad-. «Han pasado ocho años desde que me salí de Valladolid para hacer prácticas en Londres gracias a una beca de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León», recuerda Sergio García.

El vallisoletano de 35 años estudió durante toda su vida en el Colegio Nuestra Señora de Lourdes, ubicado en la calle Paulina Harriet. «Estudié la carrera de Arquitectura Técnica en la Universidad de Burgos, en la promoción de 2015 y el postgrado de Arquitectura Bioclimática en la Universidad de Barcelona. También hice SICUE en Granada», puntualiza el aparejador de hoteles en diferentes continentes como América del Sur, África y Asia.

Su primer destino profesional fue República Dominicana, donde estuvo 3 meses, y «la sensación fue espectacular, de pura euforia, tal y como lo imaginaba gracias a las películas». De su estancia en el Caribe recuerda «el cambio drástico en la manera de hacer las cosas y la manera de interactuar con la gente, digamos que sería la forma en la que se construía en España hacía 50 años. Pocas medidas de seguridad y en general métodos más rudimentarios» sumado a que durante la primera semana allí «me ingresaron por deshidratación ya que me contagié de una ameba estomacal -común en áreas con malas condiciones sanitarias y en países en desarrollo-».

Sus datos Lugar de residencia Zanzíbar (Tanzania) - África Oriental

Tiempo actual de estancia 2 años

Profesión Aparejador de hoteles y resorts

Edad 35 años

Lugar de nacimiento Valladolid

De America del Sur dió el salto a África y «también fue un shock ver las grandes diferencias en el desarrollo y sobre todo culturales». «Gracias a haber viajado tanto he aprendido a apreciar las ventajas de vivir en España, por ejemplo, tener suministro eléctrico garantizado 24 horas, poder ir al supermercado y encontrar lo que quieras, poder beber agua del grifo, tener cafeterías, restaurantes, tiendas, todo cerca de casa», confiesa el joven aparejador que actualmente trabaja en un proyecto hotelero en un archipiélago de Tanzania frente a la costa de África Oriental.

«Ahora vivo en Zanzíbar, la Ciudad de piedra, un centro comercial histórico con influencia suajili e islámica, y aquí nada es de fácil acceso allí. A lo mejor vas a la tienda y no queda carne hasta la siguiente semana y la cadena de frio no esta garantizada por eso procuro comprar todo fresco. Tengo que recorrer 5 o 6 tiendas para hacer una compra más o menos variada. La luz se recarga al igual que el teléfono en unos puestos de la calle. Eso si, si no gastas no pagas», comenta Sergio García en relación a condiciones del lugar.

En todos los países donde Sergio García ha trabajado «siempre he cobrado como expatriado con sueldo en España porque la gran mayoría son países mucho más pobres y los sueldos son irrisorios. Por ejemplo, en Zanzíbar un camarero local cobra 160 euros al mes, un guardia de seguridad 130 euros al mes y un enfermero 260 euros», confiesa el aparejador de hoteles. En cuanto a la cesta de la compra se refiere, en el caso de Tanzania -país actual de residencia- «lo que se produce localmente es más barato, la mayoría de frutas, pescado y verdura». Por ejemplo, explica García, «el kilo de pulpo o de atún está a unos dos euros o el kilo de mango a 0,80 céntimos». Sergio García y compañeros de obra durante la construcción de un hotel en Zanzíbar (Tanzania). El Norte

Con cambios frecuentes de país y residencia no resulta sencillo establecerse en un lugar, salvo que la estancia sea de años. «Realmente cuando aprendes a vivir con 2 maletas y todo tu mundo cabe en ellas te das cuenta de que no hay nada imprescindible, que todo es reemplazable y que en realidad necesitas menos de lo que tienes», reflexiona el vallisoletano de 35, quien confiesa que lo que más echa de menos de su ciudad natal, Valladolid, es la gastronomía. «Poder comerme un buen pincho de tortilla a media mañana con café y tener acceso a productos de primera calidad como una buena carne de ternera o incluso el cerdo y sus derivados es algo que echo en falta, además de mi familia, mis amigos y el buen jamón», confiesa entre risas.

Entre sus lugares favoritos en Tanzania se encuentra «la capital Stone Town, con mucha influencia del antiguo imperio Omaní que gobernó por varios siglos, se ve en la arquitectura y las infraestructuras dedicadas al comercio de esclavos. Jozani Forest, parque nacional protegido con una especie de mono Columbus endémico de la isla. Las excursiones en barco para bucear en los arrecifes y ver delfines. Y los pueblos y playas más significativos: Nungwi, Paje, Michamvi, Mtende», explica Sergio García, quien destaca «la subida a el monte Kilimanjaro, que es la montaña más alta del continente africano y para mí fue una de las experiencias más auténticas de mi vida».

«Zanzíbar es una isla en que solo vivían pescados y agricultores extremadamente humildes y ahora se ha convertido en un boom turístico lleno de hoteles», explica Sergio García, quien apostilla: «A veces lo que hago para desconectar y no sentirme como el único muzungu -persona de piel blanca- del que todo el mundo quiere algo, es pasar el día en algún hotel rodeado de otros extranjeros. Te da esa sensación de no ser el diferente. Porque allí siendo extranjero siempre van a haber alguien que se acerque a ti para querer venderte algo. Hablar un poco de Swahili te ayuda a quitarte a los vendedores de encima cuando entienden que no eres turista».