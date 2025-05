De Valladolid a Estados Unidos pasando por Polonia para triunfar como «futbolista profesional internacional»

Jugar en la cantera del Parquesol CD con 16 años le cambió la vida hasta tal punto de que con tan solo 18 años «EEUU ... se convirtió en mi segunda casa». Carlota Alcalde (2022) nació en Valladolid y cursó todos sus estudios hasta Bachillerato en el colegio Nuestra Señora de Lourdes, ubicado en la calle Paulina Harriet. «Con 16 años y después de un partido con el Parquesol se acercó una persona para ofrecerme una beca deportiva para estudiar y jugar al fútbol en EEUU. Siempre tuve claro que era una gran oportunidad y no lo dejé escapar», recuerda la joven vallisoletana que tras casi 5 años en EEUU actualmente vive en Polonia y juega como portera del KKPK Medyk Konin, club de fútbol femenino polaco de la ciudad del mismo nombre.

Graduada en la Universidad Estatal de Louisiana en Shreveport (LSU Shreveport) en diciembre 2023 en el Grado de Ciencias del Ejercicio especializado en Fisioterapia, la joven de 23 años compagina actualmente su profesión deportiva con Máster en Business Administration (MBA) por la Oklahoma Wesleyan University (OKWU), del que se graduará «en agosto de este año». «Desde que puse un pie en EEUU con 18 años se convirtió en mi segunda casa», confiesa Carlota Alcalde.

Durante su estancia en EEUU, Carlota Alcalde ha vivido en cinco estados «bien por motivos académicos o deportivos». «He estado en Luisiana, Nueva York, Minnesota, California y Oklahoma. También he vivido recientemente un mes y medio en Chipre y ahora llevo algo más de tres meses en Polonia», relata la joven. A la hora de preparar la maleta «sin billete de vuelta a España» no podía faltar «las botas y los guantes de fútbol», recuerda Alcalde.

Sus datos Lugar de residencia Konin (Polonia)

Tiempo actual de estancia 3 meses

Profesión Futbolista profesional (portera) y graduada en Ciencias del Ejercicio especializado en Fisioterapia.

Edad 23 años (29 de abril de 2002)

Lugar de nacimiento Valladolid

«Cuando llegué a Luisiana con 18 años todo me parecía muy interesante, especialmente lo grandes que eran los supermercados y que sin coche no iba a llegar muy lejos. La gente era muy cercana y si te cruzabas con alguien completamente desconocido por la calle te iban a dar los buenos días. Luego cada ciudad ha sido muy diferente y cada una tiene sus peculiaridades», puntualiza la futbolista profesional. En lo referente a la acogida en EEUU, Carlota Alcalde asegura que «mis entrenadores, jefes, directivos y supervisores me han tratado muy bien y no he tenido queja. Además, he tenido la suerte de conocer a gente increíble en todos los equipos en los que he estado. La convivencia, las amistades y el tema social me ayuda mucho a adaptarme. Incluso ahora en Polonia, que decían que la gente es más introvertida, no he tenido problema para crear vínculos».

La diferencia entre los sueldos que pagan los equipos de fútbol de femenino profesional en España y EEUU es «abismal». «Como estudiante, trabajando para la universidad en EEUU cobraba más que los mileuristas en España. Esto me parecía una locura, cobraba más que algunos familiares sin haber acabado la carrera aún y haciendo trabajos muy sencillos», puntualiza la futbolista, quien añade que «ahora como futbolista en Polonia vivo muy bien. La vida es mucho más barata que en España, pero pocos equipos en nuestro país pagan así fuera de la primera división. La verdad es que esto choca mucho en general a las futbolistas internacionales. Sabemos que la liga de España es una de las mejores del mundo, sino la mejor, pero creo los sueldos no se adecuan al nivel de las jugadoras. Muchas quieren jugar en España, pero cuando saben lo que pagan los equipos allí se echan para atrás».

Ampliar Carlota Alcalde durante su graduación en Ciencias del Ejercicio especializado en Fisioterapia en la Universidad Estatal de Louisiana en Shreveport (LSU Shreveport). El Norte

Su día a día en Konin (Polonia) comienza alrededor de las 8 de la mañana. «A esa hora suelo tener entrenamiento o gimnasio por la mañana. Luego me voy a la biblioteca a hacer trabajos y estudiar para el máster. Como en la residencia del equipo y volvemos a tener entreno por la tarde. El día acaba sobre las 19:00, ceno bastante antes que en España y veo partidos o alguna serie. La mayoría de los días estoy dormida antes de las 22:30», relata la joven vallisoletana, quien destaca que lo mejor de Polonia es «haber vivido aquí en invierno con tanta nieve».

Compaginar el fútbol profesional con los estudios no siempre es tarea sencilla. «O soy y la portera del Medyk Konin, un equipo de fútbol profesional. Mi vida es muy parecida a la de cualquier futbolista. Eso sí, tengo que encontrar tiempo durante el día para hacer todos los deberes de la universidad. A veces se hace complicado con los viajes y entrenamientos, pero en 4 meses habré acabado y me podré centrar al 100% en mi carrera deportiva», confiesa.

Ampliar Carlota Alcalde (segunda por la izquierda) junto a sus compañera de equipo universitario en EEUU. De izquierda a derecha: Chelsea Brown, Madison Salas y Abbie Rutledge. El Norte

Entre los aspectos que más echa de menos de su ciudad natal, Valladolid, además de su familia y amigos, está «ir al José Zorrilla a disfrutar del Pucela» y gastronómicamente hablando «el lechazo, que no se encuentra en ningún sitio, las tapas o los embutidos». Aunque siempre intenta volver a casa «en cada periodo vacacional de verano o Navidades» no siempre ha sido posible. «Ahora viviendo en Europa es más sencillo llegar a España pero desde EEUU muchas veces era misión imposible», reseña Carlota Alcalde que estuvo por última vez en Valladolid «un fin de semana en marzo de visita exprés».