Un instructor de buceo vallisoletano en Indonesia: «Hay carencias importantes en educación, sanidad y transporte»

13.466 kilómetros separan Laguna de Duero del lugar de residencia actual de Ricardo Cuesta, un joven natural del municipio lagunero que desde hace dos ... años imparte clases de buceo en Labuan Bajo, un pequeño pueblo de Indonesia.

El país del sudeste asiático no ha sido el único lugar de residencia fuera de España del ahora instructor de buceo, aunque su formación profesional es de ingeniero mecánico. «Llevo casi dos años en Indonesia pero me fui de España por primera vez en 2016, a Italia. Después regresé y me volví a ir, esta vez a Estados Uniods por 4 años. Después de eso he terminado aquí en Labuan Bajo dando clases de buceo. Soy un culo inquieto, no sé cuál será el próximo destino», confiesa el joven de 32 años.

La oportunidad de trasladar su lugar de residencia habitual en Laguna de Duero a otro país del mundo la relaciona de manera directa con «la inquietud, las ganas de conocer nuevas culturas y oportunidades profesionales que han ido surgiendo». «En 2016 me fui de viaje por Europa, primero a hacer la vendimia a Francia y después a hacer unos voluntariados a Italia, me gustó tanto que quise alargar mi estancia por un tiempo. Poco a poco le cogí el gusto al reto de adaptarme a diferentes culturas, esta es una de las principales razones por las que he ido cambiando tanto de residencia. A parte del tema laboral y de los diferentes trabajos que he ido haciendo y me han llevado a diferentes lugares».

Si por algo destaca Indonesia es por el contraste entre aspectos tal característicos como la educación, el transporte o la sanidad. «Indonesia es un país en desarrollo. Si no vas con esto en mente el choque con respecto a lo que tenemos en España puede ser muy bestia. Esto me reafirma en que tenemos que valorar y defender lo que hemos conseguido en España a través de la lucha social, nada nos viene dado y todo se puede perder si no lo defendemos», explica Ricardo Cuesta, que reside en un pequeño pueblo de Indonesia. «Lo mejor de Indonesia es la manera de ser de la gente local, son más comunitarios, viven de una manera super tranquila poniendo el foco en la familia y amigos, el trabajo es secundario, por lo que no tienen ese individualismo que promueve el capitalismo tan arraigado», destaca.

El día a día de Ricardo Cuesta se relaciona, como es normal, como su trabajo en el Parque Natural de Komodo, considerado uno de los mejores lugares del mundo para practicar buceo. Me despierto sobre las 6:30 horas de la mañana y voy en moto hasta la escuela de buceo. Soy instructor y guía de buceo. Imparto cursos para diferentes niveles y también hago de guía para la gente ya certificada. Buceamos en el Parque Natural de Komodo, uno de los mejores puntos del mundo para hacer buceo, lleno de corales y vida marina y famoso por sus corrientes, por lo que bucear con un guía se hace imprescindible y obligatorio», explica el lagunero.

En Indonesia uno de los medios de transportes más utilizado es la moto. «Hay poco transporte público, casi todo el mundo se mueve en moto. Por lo general son muy ordenados y tranquilos conduciendo exceptuando las grandes ciudades como Denpasar o Jakarta donde el tráfico es más caótico y donde más acuciante se hace tener una buena red de transporte público para disminuir el tráfico y la contaminación», relata Ricardo Cuesta.

Ampliar Ricardo Cuesta junto a dos buceadores durante minutos antes de una inmersión. El Norte

En cuanto a los servicios o productos que son más baratos en Indonesia que en España, Ricardo Cuesta afirma que «casi todo el mundo se mueve en moto, así que te puedes encontrar mecánicos casi en cada esquina a un precio muy económico. También todo lo que son frutas tropicales de temporada -piña, mango, fruta de la pasión, bananas, papaya, aguacates-. En mi caso que soy vegetariano además me encanta lo barato y fácil de encontrar que es el tempeh y el tofu -dos productos a partir de soja- en los mercados locales». No obstante, el ingeniero mecánico señala que «todos los alimentos que son de importación son caros, también todo lo tecnológico es caro, si bien sale quizás a un precio parecido a España pero si lo comparas con el sueldo local el coste es absurdamente alto».

Sus datos Lugar de residencia Labuan Bajo (Komodo) - Isla de Flores, Indonesia.

Tiempo actual de estancia 2 años

Profesión Instructor de buceo en el Parque Natural de Komodo

Edad 32 años

Lugar de nacimiento Laguna de Duero (Valladolid)

«Aquí los sueldos son más bajos, pero el coste de vida en Indonesia es generalmente bajo si te sabes adaptar a consumir de manera más local y de cercanía. Ahora bien, como quieras vivir de la misma manera que haces en España puede que no te salga a cuenta. Muchas cosas son importadas, lo que repercute en un alto precio, incluso ingredientes a los cuales estamos acostumbrados a consumir a diario como la cebolla, pimiento morrón o la patata», confiesa.

Entre los aspectos que más echa de menos de Valladolid y España, además de su familia y amigos, se encuentran «las patatas a la importancia de mi madre, la sesión de música irlandesa que se hace todos los jueves en el bar Velardes o en el Seamrog y un buen queso». Aunque intenta volver a casa mínimo una vez cada dos años no siempre es posible. «He estado estas Navidades allí y siempre es un placer regresar a casa pero en Indonesia estoy muy a gusto también», finaliza el instructor de buceo.