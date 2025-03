Un bailarín de Valladolid en Estados Unidos: «Aquí la profesión está muy bien pagada»

Adrián Rodríguez Miércoles, 12 de marzo 2025, 06:43 Comenta Compartir

Lo que empezó como una beca para el curso de verano en la San Francisco Ballet School terminó con un contrato para formar parte del San Francisco Ballet. Rubén Citores, vallisoletano de 25 años, lleva ocho viviendo en San Francisco (California) vinculado al mundo de la danza. «Siempre he sabido que si me quería dedicar a ser bailarín tenía que salir de España», confiesa el joven que compagina su trabajo en el ballet con los estudios en Ingería Informática a distancia en la UOC -Universidad Oberta de Cataluña-.

Aunque previamente había vivido alguna temporada corta «de dos o tres semanas» en Alemania y Bélgica, EEUU fue el destino al que sabía que se marchaba «para un año en principio». Su talento y la pasión por el mundo de la danza fueron calando en quienes podían ofrecerle un contrato. «Primeramente me dieron una beca completa para hacer el curso de verano. Fui y al final del intensivo me dieron otra beca completa para entrar a la escuela en el último nivel, el 8. Después de ese año, un contrato en el Trainee Program y, al finalizar este año, el director de la compañía me ofreció formar parte de San Francisco Ballet», recuerda el joven vallisoletano.

Natural de Valladolid, Rubén Citores, que reside desde hace ocho años en esta ciudad-condado conocida por la arquitectura victoriana, confiesa que los mejor de vivir allí «es que la profesión está muy reconocida y valorada, además de bien pagada» y lo peor, «la distancia» de 9.153 kilómetros que separa su residencia actual de su familia y amigos. «Siempre he tenido la suerte de tener una familia que me ha apoyado en todo y que me han dado alas para hacer aquello que me hiciese feliz, siempre han estado ahí», esboza el bailarín profesional.

Rubén Citores, durante uno de sus ensayos diarios. El Norte

Todo cambio llevan implícitas diferencias entre el lugar de origen y el destino actual. Citores explica los cambios sustanciales relacionados con su profesión: «En EEUU se prioriza mucho más el esfuerzo, el éxito personal y profesional, en España la cultura laboral es mas relajada». En cuanto a los salarios, el joven confiesa que allí «son mucho más elevados». «Cierto es que el coste de vida es más alto, pero al final del día el dinero que entra es mucho mayor». Por ejemplo, «las facturas de la luz, el gas y el agua son mucho más baratas en San Francisco» y «el precio de la cesta de la compra es similar al europeo», sin embargo, «el alquiler es mucho más caro. San Francisco está entre las diez ciudades más caras del mundo».

Hay momentos que nunca se olvidan y él recuerda a la perfección la primera vez que llegó a Estados Unidos, por aquel entonces para cursar la beca de verano. «Estaba como loco, todo me parecía increíble; pero cuando volví para quedarme el año entero pensé: ¿En dónde me he metido? ¿Qué hago yo ahora en una ciudad tan grande en comparación con Valladolid?». Adaptado a los cambios, el integrante de la compañía de ballet profesional más antigua de EE UU, recuerda sus primeros días: «La gente me recibió fenomenal, hice amigos muy rápido. San Francisco es una ciudad con mucha diversidad de gentes así que, como extranjero, aquí no tuve ningún problema».

Aunque por el momento, y sin previsión de cambio, la vida de Rubén Citores está en San Francisco, echa de menos su ciudad natal. «Intento volver como mínimo tres veces al año: a principios de enero, en mayo y en junio, durante mis vacaciones. Siempre cae alguna más. Este año, por ejemplo, estuve en octubre porque estuvimos de gira en el Teatro Real de Madrid». Entre los aspectos que más echa de menos, además de a su familia y amigos está «el lechazo y que los restaurante cierren más tarde de las diez de la noche y las discotecas o pubs más tarde de las dos de la madrugada».

Entre ensayos y actuaciones, disfruta de su tiempo libre «paseando por la ciudad, haciendo natación, en el gimnasio o probando todos los restaurantes y bares de jazz de San Francisco». Aunque como bailarín profesional su trabajo consiste en levantar a bailarinas por encima de su cabeza, siempre hay tiempo para disfrutar. Entre los imprescindibles de Rubén Citores a la hora de enseñar a familiares y amigos la ciudad en la que actualmente reside se encuentra «el famoso Golden Gate Bridge, el Embarcadero, el Dolores Park y el barrio italiano de North Beach». En su maleta, como no podía ser de otra manera, no pueden faltar «zapatillas de ballet y más zapatillas de ballet».

Sus datos Lugar de residencia San Francisco (Estados Unidos)

Tiempo actual de estancia 8 años

Profesión Bailarín profesional en el San Francisco Ballet

Edad 25 años

Lugar de nacimiento Valladolid

