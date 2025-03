Un chef vallisoletano en Brasil: «A veces echo de menos el frío, pero este es mi sitio»

Laura Negro Valladolid Miércoles, 26 de marzo 2025, 06:58 Comenta Compartir

Desde pequeño, José Andrés Morchón Vaquero (Torrelobatón, 1974) tuvo claro que su vida giraría en torno a la cocina. La pasión por los fogones le llevó a formarse en Valladolid y, siendo todavía muy joven, tuvo oportunidad de trabajar en algunos de los restaurantes más señeros de la ciudad como Los Zagales, La Parrilla de San Lorenzo y Don Bacalao. Aquellos primeros pasos en el sector de la restauración fueron el cimiento de una carrera que lo convertiría en un chef de prestigio en Brasil, donde reside desde 2012. En ese país ha visto cumplir su sueño al poner en marcha varios negocios de éxito y tener una imparable proyección.

Su trayectoria ha estado marcada por importantes experiencias laborales en distintos lugares del mundo. De todas ellas se lleva lo mejor. Tras su etapa de aprendizaje en Valladolid, se trasladó a Mallorca, donde trabajó durante siete años en el exclusivo Real Club Náutico, un refugio de lujo para la familia real española.

Después su pasión por la cocina y su deseo de seguir creciendo le llevaron hasta Formentera, donde abrió su propio restaurante y donde conoció a la que se convertiría en su mujer y socia, la brasileña Juli Holler. Su trayectoria continuó en Cerdeña y más tarde en Barcelona, donde trabajó durante dos años en el grupo de restauración Tragaluz hasta que el destino le presentó un nuevo camino: Brasil.

Su amor por Juli y por la cultura brasileña le llevaron a visitar la tierra de su mujer y fue entonces cuando sintió que había encontrado el lugar ideal para establecerse. En 2012 ambos decidieron asentarse definitivamente en el país sudamericano y comenzar allí su propio proyecto gastronómico. «Mi mujer era partidaria de que nos quedáramos a vivir y emprender en Barcelona, pero yo me quedé prendado de este país. En aquel momento España estaba todavía en plena crisis económica y me parecía que Brasil era mejor opción. Al poco de llegar pusimos en marcha La Tapería, un restaurante de comida española junto a la orilla del mar que enseguida tuvo una clientela fiel», cuenta este torreño.

Sus dato Natural de: Torrelobatón

Lugar de residencia: Salvador de Bahía (Brasil)

Tiempo de estancia: 13 años

Profesión: chef

Edad: 50 años

Un referente en Salvador de Bahía

En estos 13 años, Morchón ha construido todo un imperio culinario en Brasil. Actualmente cuenta con varios negocios en Salvador de Bahía y sigue en proceso de expansión. Sus restaurantes destacan por su ambiente acogedor y su innovadora propuesta gastronómica. Entre sus proyectos más reconocidos, además de La Tapería, están el restaurante Shanti y el bar de pinchos Tapería 1,2,3 Vinos y Más, locales que han conquistado al público por su combinación de sabores y técnicas internacionales.

«En el Shanti cambiamos todos los días el menú, tan pronto sorprendemos al cliente con un menú chino como marroquí, francés o hindú», explica este vallisoletano que actualmente cuenta con una plantilla de 40 empleados. Su carisma y pasión por la cocina le han valido para ganarse el respeto entre sus compañeros de profesión y, sobre todo, de sus clientes. Actualmente es uno de los chefs más reconocidos de la región.

Ampliar Morchón frente a su restaurante La Tapería, en Salvador de Bahía Joao Lins

Con nuevos proyectos en camino, Morchón se esfuerza cada día por demostrar que la gastronomía sirve para unir culturas y que la pasión y el esfuerzo son la clave del éxito. «Somos muy inquietos. Actualmente estamos mirando locales para abrir un nuevo restaurante. Estamos muy ilusionados. Tampoco descartamos lanzarnos a la aventura y montar un hotel rural en Cerdeña. En caso de que nos decidiéramos, parte del año la pasaríamos allí y el resto en Brasil», explica.

El arraigo y la nostalgia

Aunque su vida y su futuro están en Brasil, José Andrés Morchón no olvida sus raíces. Extraña su pueblo, Torrelobatón, su familia, sus amigos y las fiestas que marcaron su infancia y juventud. Sin embargo, ha encontrado en Salvador de Bahía un hogar en el que desarrollar su pasión por los fogones y compartir su arte culinario con un público que valora su talento. Allí, junto con Juli, ha formado su propia familia con los pequeños Lola y Joaquim.

«En marzo de 2024 fuimos a España. Solemos ir cada tres años. Echo de menos muchas cosas de allí, sobre todo a la gente, las fiestas, la peña, el castillo de mi pueblo, la piscina… A veces incluso echo de menos el frío, pero siento que éste es mi sitio. Tengo 50 años y más de la mitad de mi vida la he pasado fuera de Valladolid. En Brasil soy muy feliz. Me encanta la energía de la gente y me veo viviendo aquí para siempre», comenta este vallisoletano que ha encontrado en la cocina su lenguaje universal y en Brasil, su hogar definitivo.